Energie Billionen Kubikmeter Gas lagern unter Deutschland – doch dem Fracking stehen hohe Hürden entgegen

Gigantische Gasvorkommen im deutschen Boden beflügeln die Phantasie von Markus Söder. Doch der Förderung stehen viele Probleme im Weg.

Andreas Rathjens ist sauer auf Markus Söder. „Das ist eine Frechheit“, sagt er mit breitem friesischem Akzent ins Telefon. Bayerns Ministerpräsident hatte in einem Interview am Wochenende ins Spiel gebracht, dass in Deutschland wieder Gas mit der umstrittenen Fracking-Methode gefördert werden könnte. „Vor allem in Niedersachsen gibt es nach Ansicht von Experten große Erdgasfelder“, sagte der CSU-Politiker.

