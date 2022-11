Energie Bundestag beschließt Weiterbetrieb von drei AKW bis Mitte April

Gasversorger schlagen laut dem Nachrichtenportal The Pioneer in einem Brandbrief an führende Abgeordnete der Ampel-Koalition Alarm. In dem Schreiben von E.ON, der Darmstädter Entega und enercity aus Hannover wird die Umsetzbarkeit der Dezember-Hilfe in Frage gestellt.



In dem Brief verlangen die drei Versorger demnach dringende Änderungen an dem Gesetzentwurf. „Ansonsten kann ein Abschlagsverzicht im Dezember nicht erfolgen.“ Unterschrieben haben den Brief laut dem Nachrichtenportal die drei Chefs der Unternehmen. Adressiert ist er an die stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Matthias Miersch (SPD), Jutta Verlinden (Grüne) und Lukas Köhler (FDP).



Nach dem Verständnis der drei Versorger sei „in der Expert*innen-Kommission Gas und Wärme“ verabredet worden, dass die für Dezember geplante Einmalzahlung an die Gaskunden „in keinem Fall zu einer Belastung der Liquidität der Versorger führen“ dürfe.



Der aktuelle Gesetzentwurf zur Dezember-Soforthilfe gewährleiste jedoch „keine rechtzeitige Erstattung der einmaligen Entlastungsleistung durch den Bund an die Energieversorger“. Der Bund müsse den Versorgern das Geld für die Abschlagszahlungen spätestens zum 1. Dezember überweisen, damit die Dezember-Hilfe rechtzeitig ausgezahlt werden könne.