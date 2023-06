 Energie: Das Wirtschaftsministerium will den Bau von Solarfabriken fördern

Robert Habeck will die Fertigung für Solartechnik in Deutschland unterstützen. Vorher hatten mehrere Firmen gewarnt, ihre Produktion notfalls in die USA zu verlegen.

Der Bundeswirtschaftsminister will erst einmal ausloten, wer überhaupt Interesse hätte, eine Solarfabrik in Deutschland aufzubauen. (Foto: dpa) Robert Habeck

Berlin, Düsseldorf Das Bundeswirtschaftsministerium plant Förderungen für den Bau von Solarfabriken in Deutschland. Das bestätigte ein Sprecher des Ministeriums auf Anfrage des Handelsblatts. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hatte bereits beim Tag der Industrie am vergangenen Montag angedeutet, dass sein Ministerium neue Ausschreibungen für die Solarindustrie vorbereite.

„Deutschland und Europa brauchen bei zentralen Transformationstechnologien eigene substanzielle Fertigungskapazitäten, zum Beispiel für Windturbinen, Solaranlagen, Elektrolyseure und Batterien“, hatte Habeck gesagt. Das sei nicht nur eine ökonomische Frage, sondern auch eine Frage der sicherheitspolitischen Vernunft und Notwendigkeit.

Erst am Mittwoch hatte das chinesische Unternehmen Longi, der größte Solarkonzern der Welt, angekündigt, sein erstes Werk in Europa zu planen - am liebsten in Deutschland. Man sei „schon sehr intensiv in den Vorbereitungen“, sagte Longi-Gründer und Präsident Zhenguo Li erst im Gespräch mit dem Handelsblatt.