Energie Den Haag zahlt Milliarden für Schäden durch Gasproduktion – Emissionshandel in der EU wird schneller verschärft

Heizungstausch: Grünen-Fraktionschefin erinnert FDP an Verabredungen

Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge hat den Koalitionspartner FDP an Vereinbarungen zum Heizungstausch erinnert. „Eine Partei oder Fraktion in Regierungszeiten verantwortungsvoll zu führen bedeutet, zu dem zu stehen, was man geeint hat“, sagte Dröge am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. „Wir gehen davon aus, dass die Absprachen und Zusagen, die die FDP gegenüber dem Kanzler und in der Koalition trifft, verlässlich sind.“



Die Verabschiedung der Pläne durch die Bundesregierung am vergangenen Mittwoch sei ein Beschluss des Kabinetts unter der Leitung von Kanzler Olaf Scholz (SPD), so Dröge. Er gehe zurück auf eine Einigung des Koalitionsausschusses. Ende März hatten sich SPD, Grüne und FDP darauf verständigt, die Pläne im April ins Kabinett zu bringen und vor der Sommerpause zu verabschieden.