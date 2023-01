Für Klimaneutralität ist Wasserstoff unverzichtbar. Doch es wachsen Zweifel, ob er in den kommenden Jahren in ausreichender Menge zur Verfügung stehen wird.

Experten rechnen erst für die 2030er-Jahre damit, dass sich ein globaler Markt für Wasserstoff entwickelt. (Foto: Bloomberg/Getty Images) Herstellung von grünem Wasserstoff in Spanien

Berlin Deutschland kann nur klimaneutral werden, wenn in der Industrie und im Verkehr klimaneutraler Wasserstoff zum Einsatz kommt – so viel ist klar. In den Plänen der Bundesregierung und vieler Unternehmen spielt der schnelle Aufbau einer kompletten Wasserstoff-Wertschöpfungskette daher eine entscheidende Rolle.

In wenigen Jahren sollen wasserstoffbasierte Verfahren den CO2-Ausstoß der Stahl- und der Chemieindustrie deutlich verringern. Auch im Schwerlast-, Schiffs- und Flugverkehr spielt Wasserstoff laut Plan eine entscheidende Rolle. Überall dort, wo der direkte Einsatz von Strom nicht möglich ist, braucht es Wasserstoff. Doch wie realistisch sind die Pläne?

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen