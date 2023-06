Die Bundesrepublik ist seit Kurzem auf Stromlieferungen aus dem Ausland angewiesen, vor allem aus Frankreich. Je nach Wetter könnte das im Sommer zum Problem werden.

Die Atomsicherheitsbehörde ASN fordert bereits, Reaktoren gegen den drohenden Wassermangel im Sommer zu wappnen. (Foto: dpa) Französisches Atomkraftwerk in Flamanville

Berlin, Paris Als vergangenes Jahr zahlreiche Atomkraftwerke in Frankreich ausfielen, fand sich das Land in der ungewohnten Lage wieder, auf massive Stromimporte angewiesen zu sein. Deutschland sprang ein und lieferte so viel Elektrizität wie nie zuvor an den Nachbarn. Auch in den ersten drei Monaten dieses Jahres blieb die Bundesrepublik unter dem Strich Exporteur von Strom nach Frankreich.

Dieses Verhältnis hat sich nun abrupt umgekehrt. Wie Daten des französischen Netzbetreibers RTE zeigen, lieferten die Franzosen seit Mitte April an den meisten Tagen deutlich mehr Strom in Richtung Deutschland. Auch die Zahlen der Bundesnetzagentur verdeutlichen: Die Bundesrepublik war im Stromhandel mit ihren „elektrischen Nachbarn“ (also den Ländern Nordwest- und Zentraleuropas) zwar von Januar bis März noch Netto-Stromexporteur – in den Monaten April und Mai war Deutschland dagegen auf Strom aus dem Ausland angewiesen.

