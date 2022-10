Energie-Effizienz Uneinigkeit über zweiten Teil des Kanzler-Machtworts: Bundesregierung verschiebt Energie-Gesetz

Um die Grünen bei der AKW-Entscheidung zu besänftigen, dürfen sie ihr Energieeffizienz-Gesetz auf den Weg bringen. Doch Finanz- und Bauministerium wollen nicht so einfach mitspielen.

Wirtschaftsminister und Bauministerin sind sich bei den Energie-Effizienzmaßnahmen noch nicht einig. (Foto: Imago Images) Robert Habeck und Klara Geywitz

Berlin Nicht einmal ein Tag war vergangen, da hatten die anderen Ressorts schon Post aus dem Bundeswirtschaftsministerium. Vergangene Woche Montag hatte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) den Weiterbetrieb von drei Atomkraftwerken angeordnet – gegen den Willen von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne).

Zur Besänftigung wies Scholz zeitgleich an, dass das Wirtschaftsministerium sein Energieeffizienzgesetz auf den Weg bringen darf. Wochenlang hatte es dort in der Schublade gelegen. Bis 15:42 Uhr und damit keine 22 Stunden nach Scholz‘ Machtwort wurde das Gesetz noch ein letztes Mal im Wirtschaftsministerium bearbeitet. Danach ging der Entwurf an die anderen Ressorts.

Die Geschwindigkeit wollte Habeck beibehalten. Der Kabinettsbeschluss war laut Tagesordnung bereits auf diesen Mittwoch terminiert. Doch Finanz- und Bauministerium haben ihr Veto eingelegt, der Punkt ist aus dem Kabinettsplan wieder rausgefallen.