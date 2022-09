Energie „Ein massives Problem übersehen“ – EU-Pläne für Strommarkt gefährden Energieversorger

Die Brüsseler Kommission will die Strom-Umsätze deckeln. Doch die Vorschläge enthalten einen massiven Fehler. Dessen Korrektur ist nicht einfach – und die Zeit drängt.

Gewinne am Strommarkt abzuschöpfen ist kompliziert. (Foto: dpa) Kraftwerk in Hessen

Brüssel Mit großem Tempo treibt die EU-Kommission ihren Eingriff in den Strom-Markt voran. Vor nicht einmal zwei Wochen erwähnte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erstmals, dass sie angesichts der hohen Strompreise eine Notfallmaßnahme erwägt. An diesem Freitag beraten die EU-Energieminister darüber. Schon am Dienstag soll ein abstimmungsreifer Vorschlag vorliegen.

Doch Marktexperten und Vertreter aus der Strombranche stehen ratlos vor den Papieren, die die Kommission seitdem an die Mitgliedstaaten verteilt. Lion Hirth, Professor für Energiepolitik an der Hertie School in Berlin, sagte: „Möglicherweise hat die Kommission ein massives Problem bisher einfach übersehen.“

Das Problem liegt darin, dass die Umsätze anhand der Spotmarktpreise berechnet und dann abgeschöpft werden sollen. In Deutschland wird der weitaus größte Stromanteil aber nicht auf dem Spotmarkt gehandelt, sondern über langfristige Verträge und Terminkontrakte. 2021 war das Handelsvolumen auf den Terminmärkten etwa achtmal so hoch wie auf dem Spotmarkt.