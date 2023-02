Energie EU unterstützt Serbien bei Energieversorgung – Studierende können ab 15. März Energiepreispauschale beantragen

Erdgasbranche rechnet 2024 mit sicherer Versorgung

In diesem Winter habe man neben den gut gefüllten Gas-Speichern vom milden Winter-Wetter und den Einsparungen profitiert. Diese hätten sich 2022 im Vergleich zum Vorjahr auf über 13 Prozent belaufen. Dies sei auch auf Produktionseinschränkungen der Industrie zurückzuführen, was sich in diesem Jahr aber wieder ändern können. Auch auf einen zweiten milden Winter könne man nicht setzen. Was die Preise betrifft, ist es „Zukunft Gas“ zufolge noch zu früh für eine Entwarnung. Die neuen schwimmenden LNG-Terminals seien zwar auch hier ein wichtiges Signal. „Wir erwarten für dieses Jahr aber erst einmal nur eine Beruhigung an den Märkten.“



2022 waren die Großhandelspreise für alle Energierohstoffe extrem schwankend und sind in Summe stark gestiegen. So verteuerte sich Erdgas im Jahresmittel um 178 Prozent, Steinkohle um 170 Prozent und Erdöl um 44 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Die Erdgasbranche erwartet ab nächstes Jahr eine auf Dauer gesicherte Versorgung in Deutschland. „Wir können davon ausgehen, dass wir zum Ende der nächsten Heizperiode ausreichende Kapazitäten haben, um uns auch über den Weltmarkt zu versorgen“, sagte „Zukunft Gas“-Geschäftsführer Timm Kehler am Montag. Er verwies auf die neuen Flüssiggas-Terminals, die in Rekordzeit an den Küsten entstünden.