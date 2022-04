Energie Finanzminister Lindner bewilligt knapp 2,5 Milliarden Euro für LNG-Terminals

Schwimmende LNG-Terminals sollen Flüssigerdgas nach Deutschland bringen, um die Abhängigkeit von Russland zu verringern. Dafür wurden nun die Gelder freigegeben.

Berlin Die Bundesregierung leitet konkrete Schritte für die Lösung aus der Abhängigkeit von russischen Gasimporten ein. Bundesfinanzminister Christian Lindner gab 2,47 Milliarden Euro für die Anmietung von vier Flüssiggasterminals frei. Das geht aus einem der Nachrichtenagentur Reuters vorliegenden Schreiben von Finanzstaatssekretärin Katja Hessel an den Haushaltsausschuss des Bundestags hervor.

Die „Bild"-Zeitung berichtete am Freitag zuerst darüber. Mit den Geldern „sollen alle Kosten der kurzfristigen Anmietung von vier schwimmenden Speicher- und Regasifizierungseinheiten“ finanziert werden, heißt es in dem Schreiben. Ziel sei die Sicherung der Gasversorgung Deutschlands mit Flüssiggas (LNG).

Die schwimmenden Terminals, an denen Gastanker ihre Fracht löschen können, sind eine Übergangslösung. Geplant ist der Bau stationärer LNG-Terminals in Wilhelmshaven und Brunsbüttel, was aber voraussichtlich Jahre in Anspruch nehmen wird.

