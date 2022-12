Energie Folge des Ölpreisdeckels: 15 Tanker warten vor Istanbul

Nach den deutsch-polnischen Verhandlungen über die Öl-Versorgung der Raffinerie Schwedt will die Bundesregierung nun in der nächsten Woche eine Entscheidung treffen. "Es wurden sehr gute Gespräche geführt", sagte eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums am Donnerstagabend auf Reuters-Anfrage. "Wir werten die Gespräche jetzt innerhalb der Bundesregierung aus und rechnen mit einer Entscheidung der Bundesregierung derzeit bis Ende nächster Woche." Sowohl am Montag in Warschau als auch am Donnerstag in Berlin hatten beide Seite darüber beraten, wie Schwedt und auch die Raffinerie Leuna nach dem Verzicht auf russisches Öl ab Januar betrieben werden können.



Die Raffinerie Schwedt hängt an der Öl-Pipeline Druschba und wird mit russischem Öl des Staatskonzerns Rosneft versorgt. Zudem hält Rosneft die Mehrheit an Schwedt, obwohl die Raffinerie derzeit unter deutscher Treuhandverwaltung steht. Ab Januar will Deutschland kein russisches Öl mehr beziehen.