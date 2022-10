Energie Frankreich, Spanien und Portugal einigen sich auf dritte Gaspipeline — Bundestag beschließt 300-Euro-Pauschale für Rentner

Bundeskanzler Olaf Scholz hat Kritik aus der Europäischen Union an den milliardenschweren Entlastungsmaßnahmen Deutschlands für die drastischen Energiepreise erneut zurückgewiesen. „Es ist ganz klar, dass Deutschland sehr solidarisch gehandelt hat“, sagte der SPD-Politiker am Donnerstag zum Auftakt des EU-Gipfels in Brüssel. Deutschland unterstütze seine Bürger und seine Wirtschaft wie andere Länder auch. Es sei umgerechnet „genau das Gleiche was Frankreich macht, was Italien macht, was Spanien macht und viele andere Länder“. Es sei deswegen eine gute Grundlage für die Zusammenarbeit in Europa.