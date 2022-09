Energie Grünen-Chefin Lang: Entlastungspaket wappnet uns für den Winter – DIW-Chef Fratzscher: „Strompreisebremse ist völlig unausgegoren“

Der Kreis der Berechtigten soll durch die Wohngeldreform von 700.000 auf zwei Millionen Bürger wachsen. Durch die Bürgergeldreform soll auch denjenigen geholfen werden, die kein Einkommen haben, versichert Scholz.

Man werde sich künftig an der bevorstehenden Inflation orientieren. In der Vergangenheit orientierte man sich an den zurückliegenden Teuerungsraten, diese bildeten aber oft nicht mehr die aktuelle Realität ab.