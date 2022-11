Sollten Firmen subventioniertes Gas weiterverkaufen dürfen? Habeck sagt ja, Scholz bislang nein – für eine Einigung bleiben den beiden nur wenige Tage.

Der Bundeswirtschaftsminister hat sich offen von der Position des Kanzlers distanziert. (Foto: Reuters) Robert Habeck (Grüne) und Olaf Scholz (SPD)

Berlin Mehrere Mitglieder der von der Bundesregierung einberufenen Gas-Expertenkommission wenden sich im Handelsblatt mit einem Appell an die Bundesregierung. Ihr Anliegen: Sie wollen Olaf Scholz (SPD) umstimmen. Der Bundeskanzler hatte zuletzt geäußert, er wolle es Unternehmen verwehren, subventioniertes Gas weiterzuverkaufen, wenn sie die Gaspreisbremse in Anspruch nehmen.

Veronika Grimm, die Kommissionsvorsitzende, sagt: „Die Bundesregierung geht unnötigerweise ein großes Risiko ein, wenn sie von der Empfehlung abweicht.“

Und Lion Hirth von der Berliner Hertie School sagt: „Durch staatliche Eingriffe den Gasverbrauch anheizen – das ist das Letzte, was wir in der aktuellen Lage tun sollten.“ Denn mit einem Verbot des Weiterverkaufs würde man die Unternehmen zum Verbrauch des Gases zwingen, wenn sie die Hilfen nutzen wollen, argumentieren die Kommissionsmitglieder. Auch Industrievertreter sehen das so.

