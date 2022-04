Energie Klima-Aktivisten planen Störung der Gas- und Ölversorgung

Aktivisten der Gruppe „Letzte Generation“ haben für die kommende Woche eine Störung der auf Gas und Öl basierenden Energie-Infrastruktur angekündigt.

Die Protestinitiativen von „Letzte Generation“ hatten seit Januar in Berlin und anderen Großstädten immer wieder Autobahnen blockiert und den Verkehr an Flughäfen gestört. (Foto: Reuters) Klima-Aktivisten in Berlin

Frankfurt am Main In einem offenen Brief an die Bundesregierung kündigte die Gruppe „Letzte Generation“ an, ihren Klima-Protest auszuweiten. „Wir tun dies, da leider von Ihrer Seite kein Stopp der Zerstörung geplant, dieser aber zwingend notwendig ist, sollte die junge Generation eine Überlebenschance haben“, hieß es.

Auf der Website der Gruppe steht: „Ab kommender Woche werden wir die Pipelines von Öl und Gas, die durch unser Land fließen, friedlich abdrehen, um uns mit unseren Körpern und mit Namen und Gesicht dem fossilen Wahnsinn in den Weg zu stellen.“

Die Gruppe hatte in den vergangen Wochen in Großstädten wie Berlin, Hamburg und Frankfurt auf ihre Ziele aufmerksam gemacht, indem sie Autobahnen blockierten oder den Verkehr an Flughäfen störten. Zahlreiche Demonstranten wurden festgenommen.

Klimaschutz-Demonstranten reißen vor Habecks Ministerium Boden auf

Eine Gruppe von Klimaschutz-Demonstranten hat als Bauarbeiter verkleidet vor dem Bundeswirtschaftsministerium in Berlin den Bürgersteig aufgerissen. Daneben legten sie am Dienstagmittag in der Invalidenstraße nahe dem Hauptbahnhof Rohre mit der Aufschrift „Qatar Stream". Vor den Eingang des Ministeriums von Ressortchef Robert Habeck (Grüne) setzten sich mehrere Demonstranten mit einem Transparent „Stoppt den fossilen Wahnsinn".

Die Protestgruppe „Letzte Generation" twitterte dazu: „Wie praktisch. Öl aus Katar kommt jetzt direkt vor dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz aus dem Boden." Polizisten beendeten die Aktion und stellten die Personalien der Demonstranten fest.