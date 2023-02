 Energie: Klimawissenschaftler fordern weiteren Druck auf die Wirtschaft

Industrie und Gebäude verbrauchen noch immer zu viel Energie, sagt der Klimarat der EU. Die Industrie teilt allerdings nicht jeden Ratschlag der Klimawissenschaftler.

Die Wirtschaft sollte mit zusätzlichen Maßnahmen zum Energiesparen angehalten werden, sagt der EU-Klimarat. (Foto: Moment/Getty Images) Pipeline in einem Chemiewerk

Brüssel, Berlin In der Energiekrise haben die Europäer ihren Energieverbrauch deutlich gesenkt. In Deutschland, dem Land mit dem höchsten Gasverbrauch in der EU, ging der Verbrauch nach Angaben der Bundesnetzagentur 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 17,6 Prozent zurück.

Doch der Klimarat der Europäischen Union will mehr. „Es braucht zusätzliche Anstrengungen, um die angehobenen Ziele zu erreichen“, schreiben die Wissenschaftler in ihrem Bericht über die Reaktion der EU auf die Energiekrise.

Schon in den vergangenen Jahren zahlten sich die Sparmaßnahmen in Europa aus: „Die EU hat eine nachweisbare Erfolgsbilanz bei der Verbesserung der Energieeffizienz und der Senkung der Energienachfrage“, heißt es in dem Bericht. Für das Jahr 2020 hatte sie das Ziel, die Energieeffizienz um 20 Prozent zu verbessern, erreichte dann aber sogar mehr als ein Viertel.

Nun aber werden die Ziele weiter angehoben. Der im Dezember beschlossene Repower-EU-Plan setzt das Effizienzziel auf 40 Prozent hoch.