Energie Koalition streicht Stromsteuer-Hilfen für die Industrie

Finanzminister Lindner spart mit dem Wegfall der Strom-Subvention 1,7 Milliarden Euro ein. Die Unternehmen sind schockiert und üben scharfe Kritik.

Energieintensive Betriebe konnten sich bisher einen großen Teil der Energiesteuern zurückholen. (Foto: dpa) Stahlarbeiter

Berlin Die Koalition streicht überraschend den Spitzenausgleich bei der Energie- und Stromsteuer für die Industrie. Im Haushaltsentwurf für 2024, den das Bundeskabinett am Mittwoch beschlossen hat, ist der Posten in Höhe von 1,7 Milliarden Euro nicht enthalten.

Der Unmut in den betroffenen Branchen ist groß. Von dem Spitzenausgleich profitieren Unternehmen aus energieintensiven Branchen. Sie bekommen bis zu 90 Prozent der Energie- und Stromsteuer erstattet.

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) übte heftige Kritik an der Entscheidung: „Die Abschaffung des Spitzenausgleichs bedeutet eine Verzehnfachung der Stromsteuerlast für fast 9000 Unternehmen. Eine solche Steuererhöhung in einer Zeit, in der viele Industrieunternehmen in Deutschland existenziell unter Druck stehen, ist höchst problematisch und gefährdet den Erhalt unserer Wertschöpfungsketten“, sagte BDI-Präsident Siegfried Russwurm. Gerade in der aktuellen Krise müsse der Industriestandort Deutschland gestärkt werden, statt Unternehmen Belastungen aufzubürden.