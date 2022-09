Energie Kreml sieht Funktionsfähigkeit von Nord Stream 1 gefährdet – Koalition will Samstag über Entlastungspaket entscheiden

Die geplanten Änderungen an der in die Kritik geratenen Gasumlage werden womöglich nicht ab dem 1. Oktober greifen. „Das ist noch in der Prüfung“, sagte eine Sprecherin des zuständigen Bundeswirtschaftsministeriums am Freitag in Berlin. Ziel sei es, dass sie so schnell wie möglich Anwendung fänden. Es werde mit Hochdruck an einer Lösung gearbeitet. Es brauche vermutlich aber sowohl Änderungen im Gesetz, als auch in der entsprechenden Verordnung. „(Einen) Zeitplan kann ich noch nicht nennen.“