Energie-Krise „Das ist unverantwortliche Politik“: Scholz wirft CDU Unfähigkeit vor

In einer ungewöhnlich emotionalen Bundestags-Rede rechnet der Kanzler mit der Union ab. CDU-Chef Friedrich Merz knöpft sich vor allem Wirtschaftsminister Habeck vor.

Scholz weist die Attacken von Merz im Bundestag scharf zurück. (Foto: dpa) Olaf Scholz (SPD)

Berlin Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Unionsfraktionschef Friedrich Merz (CDU) haben sich am Mittwoch im Bundestag einen ungewöhnlich scharfen verbalen Schlagabtausch geliefert. „Wer Spaltung herbeiredet, der gefährdet den Zusammenhalt in diesem Land. Und das ist jetzt das Falsche“, hielt Scholz Merz in der Generaldebatte über den künftigen Bundeshaushalt entgegen. Mit deutlichen Worten und überraschend lautstark wies Scholz die Kritik des CDU-Chefs gegen die Entscheidungen der Ampel-Regierung zur Unterstützung von Bürgern und Wirtschaft angesichts hoher Energiepreise zurück.

An Merz gewandt sagte der Kanzler: „Unterschätzen Sie unser Land nicht. Unterschätzen Sie nicht die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes.“ Scholz ergänzte: „In schweren Zeiten wächst unser Land über sich selbst hinaus. Wir haben eine gute Tradition, uns unterzuhaken, wenn es schwierig wird.“

Scholz hielt der Union mehrfach schwere Versäumnisse in der Regierungszeit der damaligen Kanzlerin Angela Merkel (CDU) vor. „Das ist unverantwortliche CDU-Politik“, sagte Scholz im Bundestag.

Der SPD-Politiker wirft der Union zudem vor, in ihrer Regierungszeit in der Energiepolitik versagt zu haben. Die jetzige Ampel-Regierung habe frühzeitig dafür gesorgt, dass die Gasspeicher gefüllt würden, sagt Scholz. CDU/CSU hätten das Problem der leeren Speicherstände gar nicht gesehen. „Wir haben es schon gelöst, bevor Sie mitbekommen haben, dass da überhaupt eins war", sagt Scholz.

Scholz schwört das Land mit Blick auf den Winter allerdings auf einen Schulterschluss ein. „Wir werden zusammenhalten", sagt Scholz in der Generaldebatte im Deutschen Bundestag. „You'll never walk alone - das ist das Motto dieser Regierung." Er sei sich sicher, dass Deutschland gemeinsam die Probleme lösen werde. „Stoppen Sie diesen Irrsinn" Merz hatte zuvor unter anderem den Plan von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) scharf kritisiert, die letzten drei verbliebenen Atomkraftwerke in Deutschland im nächsten Jahr nicht im Normalbetrieb weiterlaufen zu lassen. „Stoppen Sie diesen Irrsinn", rief Merz. Mit der Entscheidung werde der Wirtschaftsstandort Deutschland möglicherweise unwiderruflich geschädigt, warnte Merz. „Das, was Sie da jetzt machen, ist doch ein fauler Kompromiss", warf er Scholz weiter vor. Mit der Entscheidung zu den AKW werde der Wirtschaftsstandort Deutschland möglicherweise unwiderruflich geschädigt, warnte Merz. (Foto: dpa) Friedrich Merz (CDU) Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) will zwei der drei verbliebenen Atomkraftwerke noch bis Mitte April als Notfallreserve einsatzbereit halten. Im Zuge des Atomausstiegs hätten zum Ende dieses Jahres eigentlich alle deutschen Atomkraftwerke endgültig abgeschaltet werden sollen. FDP und Union drängen dagegen auf einen Weiterbetrieb aller drei Krafwerke wegen der Energiekrise. Merz fordert außerdem, dass die ab dem 1. Oktober geplante Gasumlage noch gestoppt wird. Die Union werde noch diese Woche einen Antrag im Bundestag zur Abstimmung stellen, sagt er. Die Umlage bedeute neue Belastungen für Verbraucher und Unternehmen und sei „von Anfang an eine Fehlkonstruktion gewesen". FDP-Fraktionschef Christian Dürr spricht sich gegen eine Deckelung des Gaspreises aus. Das würde den Staat überfordern, sagt Dürr in der Generaldebatte im Deutschen Bundestag. Allerdings sei es jetzt oberstes Gebot, die Energiepreise zu senken. Das derzeitige Niveau sei für niemanden tragbar, weder für Privathaushalte noch für Unternehmen, sagt Dürr. FDP-Fraktionschef Christian Dürr spricht sich gegen eine Deckelung des Gaspreises aus. (Foto: dpa) Christian Dürr Die AfD-Fraktionschefin Alice Weidel wirft der Ampel-Koalition vor, das Land in den Ruin zu treiben. „Sie ruinieren dieses Land wirtschaftlich, um die irrationalen Dogmen der grünen Klientellobbyisten zu bedienen", sagte Weidel. Inflation und Energiekrise zerstörten den Mittelstand und die Mittelschicht. Vielen Menschen drohe die Verarmung. Die Koalition sei dabei auch verantwortlich für eine „Schröpfung der Steuerzahler bis in die Existenzvernichtung". Weidel: „Sie verteilen Geld, das Sie den Bürgern zuvor mehrfach weggenommen haben." Mittelstand und Industrie bräuchten aber Luft zum Atmen. Scholz zuversichtlich bei 9-Euro-Ticket-Nachfolger Scholz äußert sich zudem zuversichtlich zu einem Folgeangebot für die 9-Euro-Tickets für Busse und Bahnen. „Das war eine große Sache", sagte der SPD-Politiker zudem in der Debatte. „Und deshalb wird es eine Fortsetzung geben für eine Lösung, die das möglich macht: Bundesweit abonnierbare, digital buchbare Tickets zu haben, die zu einem vertretbaren Tarif überall in Deutschland die Nutzung des Nahverkehrs möglich machen." Dies sei eine gute Entscheidung, die aus der Krise gewachsen, aber für viel längere Zeit sinnvoll sei. Scholz äußert sich zuversichtlich zu einem Folgeangebot für die 9-Euro-Tickets für Busse und Bahnen. (Foto: dpa) Olaf Scholz Die Spitzen der Ampel-Koalition hatten sich für das geplante nächste Entlastungspaket darauf verständigt, jährlich 1,5 Milliarden Euro für ein bundesweites Nahverkehrsticket bereitzustellen - wenn die Länder mindestens ebenso viel geben. Ziel ist ein Preis zwischen 49 und 69 Euro im Monat. Dazu sind nun Beratungen mit den Ländern geplant. Die 9-Euro-Tickets hatten im Juni, Juli und August für jeweils einen Monat bundesweit Fahrten in Bus und Bahn ermöglicht.