Energie-Krise Koalition beschließt umfassendes Entlastungspaket von 65 Milliarden Euro

Die Ampelverhandlungen begannen gegen zwölf Uhr – und dauerten bis sechs Uhr am Sonntagmorgen an.

Berlin Direktzahlungen für Rentner und Studierende, Entlastungen bei den Energiepreisen, Hilfen für Unternehmen sowie ein Abschöpfen von Zufallsgewinnen: Die Bundesregierung hat sich am Sonntagmorgen nach langen Verhandlungen auf ein umfangreiches Energieentlastungspaket verständigt.

Insgesamt sieht die Ampel zur Abfederung der stark steigenden Energiepreise Hilfen für Bürger und Unternehmen im Umfang von über 65 Milliarden Euro vor. Damit sei das Paket doppelt so groß wie die ersten beiden zusammen, sagte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). „Das dritte Entlastungspaket hat eine große Dimension. Es ist sehr viel, was wir bewegen, und es ist notwendig“, so Scholz.

Direktzahlungen: Rentnerinnen und Rentner sollen eine Einmalzahlung von 300 Euro erhalten, das entspricht einer Entlastung von sechs Milliarden Euro. Studierende erhalten einmalig 200 Euro.

Entlastung bei Energiepreisen: Um die Haushalte bei den Strompreisen zu entlasten, wird eine Strompreisbremse eingeführt und der Anstieg der Netzentgelte gedämpft. Das werde eine „dramatische Entlastung“ sein, kündigte Scholz an.

Abschöpfen von Zufallsgewinnen: Finanzieren will die Bundesregierung dies, indem sie Übergewinne von Unternehmen abschöpft. Dafür sieht die Koalition eine „Erlösobergrenze für Anlagen der Stromerzeugung mit geringer Kostenbasis“ vor.

Niedrigerer CO2-Preis: Um die Bürger sowie Unternehmen weiter zu entlasten, wird die für den 1. Januar 2023 anstehende Erhöhung des CO2-Preises um fünf Euro pro Tonne im Brennstoffemissionshandel um ein Jahr verschoben.

Höheres Kindergeld: Um Familien besonders zu unterstützen, wird das Kindergeld über das verfassungsrechtlich erforderliche Maß hinaus zum 1. Januar 2023 um 18 Euro erhöht. Für eine Familie mit zwei Kindern bedeutet das 432 Euro jährlich mehr für die kommenden zwei Jahre. Auch der Kinderzuschlag für Alleinerziehende wird auf 250 Euro monatlich nochmals angehoben.

Wohngeldreform: Der Wohngeldanspruch wird ausgeweitet, der Kreis der Berechtigten steigt dadurch von 700.000 auf zwei Millionen. Wohngeldberechtigte erhalten einmalig einen Heizkostenzuschuss von 415 Euro.

Entlastung bei den Sozialbeiträgen: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit geringen Einkommen werden bei den Sozialbeiträgen um 1,3 Milliarden Euro entlastet. Sie müssen künftig erst ab einem Einkommen von 2000 Euro volle Sozialbeiträge zahlen. Dazu wird die sogenannte Midijob-Grenze, die im Oktober von 1300 auf 1600 Euro steigt, ab Januar 2023 auf 2000 Euro angehoben.

Unternehmenshilfen: Die bestehenden Hilfsprogramme werden bis Ende 2022 verlängert. Für energieintensive Unternehmen, die die Steigerung ihrer Energiekosten nicht weitergeben können, wird ein neues Hilfsprogramm aufgelegt. Zudem will die Regierung Unternehmen bei Investitionen unterstützen. Zugleich wird der sogenannte Spitzenausgleich für energieintensive Unternehmen um ein weiteres Jahr verlängert, das Kurzarbeitergeld wird bis Ende 2022 verlängert. Ebenso wird der ermäßigte Mehrwertsteuersatz für Gastronomen in Höhe von sieben Prozent verlängert.

Nachfolge Neun-Euro-Ticket: Die Spitzen der Regierungsparteien haben sich auch auf ein Nachfolgemodell für das Neun-Euro-Ticket geeinigt. Der Bund will dafür 1,5 Milliarden Euro jährlich bereitstellen.

Daneben umfasst das Programm eine Reihe von Maßnahmen, die schon länger geplant waren, etwa den Abbau schleichender Steuererhöhungen oder die Einführung eines „Bürgergelds“, das an die Stelle von „Hartz IV“ treten soll.

Die Maßnahmen könnten aus dem laufenden Haushalt finanziert werden, erklärte Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP). Für beide Jahre zusammen werde der Haushalt mit 32 Milliarden Euro belastet.

Es sei kein Nachtragshaushalt für 2022 nötig, auch der Haushalt 2023 bleibe unverändert. Der Bund werde ab 2023 wieder ohne die Nutzung der Ausnahmeregelung der Schuldenbremse auskommen. Seit Ausbruch der Coronapandemie hatte die Bundesregierung die Schuldenbremse de facto ausgesetzt, um höhere Schulden machen zu können.

Keine Entscheidung traf die Bundesregierung in der Frage, ob die Laufzeit der drei Atomkraftwerke verlängert wird, die eigentlich Ende des Jahres vom Netz gehen sollen.

Ökonomen ziehen durchwachsenes Urteil

Ökonominnen und Ökonomen beurteilen das Entlastungspaket als vom Ansatz her sinnvoll. „Es ist gut, dass die Entlastungen weitgehend zielgerichtet auf Gruppen gerichtet sind, die besonders belastet sind, und dass sie auch Rentner und Studierende umfassen“, sagt die Wirtschaftsweise Veronika Grimm.

Auch Ifo-Präsident Clemens Fuest befürwortet, dass keine direkten Preissenkungen umgesetzt werden, sondern direkt entlastet werden soll. „Positiv am Entlastungspaket ist das erkennbare Bemühen, Preissignale wirken zu lassen, auch wenn das beim Gas nicht durchgehalten wurde“, sagte er. Mit Letzterem spielt Fuest auf die bereits beschlossene Mehrwertsteuersenkung für Gas an. Der Ifo-Präsident hält die Maßnahmen trotzdem nicht für sonderlich zielgenau: „Man wollte sich wohl nicht vorwerfen lassen, man hätte jemanden vergessen.“

Dem stimmt Grimm auch bezüglich der geplanten Maßnahmen an den Energiemärkten zu. Die Ökonomin stört sich besonders an dem Plan, aus der Abschöpfung der Zufallsgewinne bei den Energieerzeugern eine Strompreisbremse für die Verbraucher zu finanzieren. „Das dürfte dazu führen, dass zu wenig auf den Stromverbrauch geachtet wird und sich die Probleme nur länger hinziehen“, erklärte Grimm. Deutlich zielführender seien Einmalzahlungen an Haushalte mit unteren und mittleren Einkommen.

Grimm kritisiert zudem die Lücke für die Gasverbraucher, für die es über die erwähnte Senkung der Mehrwertsteuer hinaus keine spezifischen Entlastungen mehr geben soll. „Bei dem aktuellen Vorgehen ist eigentlich absehbar, dass anlässlich der anfallenden Gasrechnungen weitere umfangreiche Entlastungen für Gaskunden nötig werden“, so Grimm. Auch Philippa Sigl-Glöckner, Direktorin der Denkfabrik „Dezernat Zukunft“, spricht dahin gehend von einem „ganz schön großen Loch“.

Rentner und Studierende waren zuletzt leer ausgegangen

Die Bundesregierung war zuletzt unter Druck geraten, auf die immer weiter steigenden Preise zu reagieren und für weitere Entlastungen zu sorgen. Sie hatte zwar in diesem Jahr zuvor bereits zwei Entlastungspakete von insgesamt 30 Milliarden Euro geschnürt. Allerdings gingen bei der im zweiten Entlastungspaket verabschiedeten Energiepreispauschale in Höhe von 300 Euro Rentner und Studierende leer aus, während Gutverdiener die Pauschale erhielten, was zu erheblicher Kritik führte.

Auch liefen Entlastungen aus dem zweiten Paket wie der sogenannte Tankrabatt oder das Neun-Euro-Ticket zum 1. September bereits wieder aus, ohne dass es Nachfolgeregelungen gab. Tanken sowie der öffentliche Nahverkehr sind damit seit Montagsbeginn wieder deutlich teurer. Zusätzlich hat sich die wirtschaftliche Lage weiter verschärft. Im August kletterte die Inflationsrate in Deutschland auf 7,9 Prozent. Die Bundesbank rechnet im Jahresverlauf sogar mit zweistelligen Inflationsraten.

Neben Lebensmitteln wird vor allem Energie immer teurer. Weil Russland die Gasimporte nach Deutschland drosselt und zwischenzeitlich sogar ganz eingestellt hat, explodieren die Gas- und Strompreise in nie gekanntem Ausmaß. Viele Bürger müssen plötzlich teils das Dreifache für Strom und Gas zahlen. Insbesondere untere Einkommen können die Mehrbelastungen kaum schultern. Weitere Unterstützung sei deshalb auch eine Frage des sozialen Zusammenhalts, betonte Kanzler Scholz.

Die Verhandlungen der Koalitionsspitzen über das dritte Entlastungspaket hatten am Samstag verspätet begonnen und waren im Laufe des Nachmittags und Abends als „sehr intensiv“ und „schwierig“ beschrieben worden. Die Koalitionsspitzen waren am Samstag bereits um neun Uhr ins Kanzleramt gekommen, anschließend berieten die Parteien drei Stunden lang zunächst getrennt voneinander. Die eigentlichen Ampelverhandlungen begannen gegen zwölf Uhr – und dauerten bis sechs Uhr am Sonntagmorgen an.

Bereits seit Wochen rang die Bundesregierung hinter den Kulissen um weitere Entlastungen, allerdings hatten die drei Koalitionsparteien wie schon beim zweiten Entlastungspaket unterschiedliche Vorstellungen, wie der Staat die Bürger unterstützen könnte.

