Energie Lindner fordert von Ländern Mitfinanzierung von Energie-Entlastungen

Die Bundesregierung will erst in einigen Monaten klären, wie sie mit den Beteiligungen an Atomkraftwerken in Schweden und an der Stromerzeugung in Russland umgehen soll, die sie mit der Verstaatlichung des angeschlagenen Energiekonzerns Uniper ebenfalls übernimmt. „Zu Uniper SE gehören Beteiligungen an Kernkraftwerken“, sagte eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums am Mittwoch. „Wie mit diesen Assets in Zukunft umgegangen wird, das ist in einem weiteren Schritt zu entscheiden.“



Am Mittwoch habe es zunächst die Einigung auf die Übernahme gegeben, die nun zunächst abgeschlossen werden müsse. „Dann stellt sich in einigen Monaten die Frage, wie geht man mit Assets um“, fügte sie hinzu. Die Sprecherin bestätigte, dass es auch Beteiligungen von Uniper in Russland gebe.