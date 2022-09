Energie Niederlande wollen hohe Stromrechnungen übernehmen – Windenergie in der Nordsee soll ausgebaut werden

Geplante Wartungsarbeiten werden nach Einschätzung der Bundesnetzagentur die Versorgungssicherheit in Deutschland nicht gefährden. Im September fänden zahlreiche Wartungsarbeiten an der europäischen Gasinfrastruktur statt, etwa in Belgien und Norwegen, teilt die Behörde in ihrem täglichen Lagebericht mit. Diese seien für die Versorgungssicherheit in Deutschland jedoch nicht relevant.



„Potentielle, temporäre Rückgänge der Import- und Exportflüsse, die im Zusammenhang mit den Wartungen stehen, werden zum Teil direkt über andere Quellen ausgeglichen.“ Deutschlands größter Gasspeicher in Rehden werde planmäßig bis zum 24. September gewartet. Daher werde bis zum 23. September weder Gas in den Speicher gefüllt noch welches entnommen. Aktuell liege der Füllstand des Speichers in Rehden bei gut 74 Prozent, insgesamt seien die Gasspeicher in Deutschland zu 87,95 Prozent gefüllt.