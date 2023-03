Energie Russland erzielt 2022 Handelsüberschuss von über 300 Milliarden Euro – Hauptgrund war Ölpreis

Risse an zwei weiteren französischen Atomkraftwerken entdeckt

Nach dem Feststellen neuer Korrosionsprobleme an Atomkraftwerken in Frankreich sind an zwei weiteren Reaktoren Risse in Rohrleitungen entdeckt worden. Betroffen seien das Kraftwerk Cattenom an der Mosel unweit der deutschen Grenze sowie ein Reaktorblock des AKW Penly am Ärmelkanal, sagte eine Sprecherin der französischen Atomsicherheitsbehörde (ASN) am Freitag. Die entsprechenden Rohrleitungen seien bereits ausgetauscht worden. Die Probleme hätten keine Auswirkungen auf Personal oder Umwelt gehabt.



Zunächst war im Reaktor 1 in Penly ein Riss in der Nähe einer Schweißnaht in einer Rohrleitung im Sicherheitseinspritzsystem gefunden worden, über den die ASN am Dienstag informiert hatte. Die Problematik habe nach Angaben des Stromkonzerns EDF Auswirkungen auch auf die Atomkraftwerke Cattenom, Civaux, Chooz B und weitere Reaktoren des Kraftwerks Penly, hieß es. Nun hat EDF zwei weitere in die Problematik fallende Risse an die Behörde gemeldet, die bei Kontrollen entdeckt worden waren.