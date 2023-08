Energie Scholz erntet beim Industriestrompreis Widerspruch in eigener Partei

Bundeskanzler Olaf Scholz hält nicht allzu vom Industriestrompreis. Alle drei Parteiflügel der SPD widersprechen ihm jedoch und wollen den Regierungschef umstimmen.

Im Wahlkampf 2021 hatte sich Scholz noch für einen Industriestrompreis ausgesprochen. (Foto: dpa) Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD)

Berlin Alle drei Parteiflügel der SPD-Bundestagsfraktion haben sich erneut für die Einführung eines Industriestrompreises ausgesprochen. Sie äußerten zudem, Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bei dem Thema umstimmen zu wollen. Scholz hatte sich am Mittwochabend erstmals in aller Deutlichkeit gegen einen vergünstigten Stromtarif für die Industrie ausgesprochen.

„Energie ist der Grundstoff für wirtschaftlichen Wohlstand“, sagte Fraktionsvizin Verena Hubertz dem Handelsblatt. Deswegen sei der Industriestrompreis so wichtig, nur mit einer starken Industrie könne Deutschland seinen Wohlstand halten. „Diesen Zusammenhang versteht selbstverständlich auch der Kanzler, und deswegen bin ich davon überzeugt, dass wir eine Lösung für bezahlbaren Strom finden“, so Hubertz, die Vertreterin der Netzwerker ist, des progressiven Flügels in der SPD.

Frank Junge, Sprecher der ostdeutschen Abgeordneten in der SPD, sprach sich ebenfalls für einen Industriestrompreis aus. „Strom ist in Deutschland trotz wieder gesunkener Preise zu teuer, insbesondere für Unternehmen im internationalen Wettbewerb“, sagte Junge dem Handelsblatt.