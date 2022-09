Energie Scholz: Verzicht auf russisches Gas wäre „nicht so verantwortlich“ – Bundesregierung mietet weiteres Flüssiggas-Terminal

Nach der erneuten Außerbetriebnahme der Nord-Stream-Pipeline für Wartungsarbeiten in dieser Woche wächst in Berlin die Überzeugung, dass man sich in diesem Winter nicht auf Gaslieferungen aus Russland verlassen kann.



Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck zeigt sich zunehmend pessimistisch, was den Beitrag von Gazprom PJSC zur Versorgung in den kältesten Monaten des Jahres angeht. Gazprom hat die Gaslieferungen nach Europa über seine Hauptpipeline seit Mittwoch für drei Tage gestoppt, und die Erwartung verfestigt sich, dass die Ostsee-Pipeline als Druckmittel genutzt werden wird.



Auf einer Pressekonferenz in Berlin wurde Habeck am Donnerstag gefragt, ob er erwarte, dass Gazprom die Lieferungen über Nord Stream 1 reaktivieren werde, sobald die Wartungsarbeiten abgeschlossen seien, und ob die Regierung mit dem russischen Unternehmen in Kontakt stehe.