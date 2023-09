 Energie: So kann die Bundesregierung den Industriestrompreis finanzieren

Die Ampel ringt weiter um billigen Strom für die Industrie. Das größte Hindernis ist die Finanzierung. Doch nach Handelsblatt-Informationen zeichnet sich eine Lösung ab: der Klima- und Transformationsfonds.

Dass sich mit dem KTF ein Finanzierungsweg abzeichnet, erhöht die Chancen für den Industriestrompreis deutlich. (Foto: dpa) Lindner, Habeck und Scholz

Berlin Im Zwist um einen Industriestrompreis hat die Bundesregierung einen Weg gefunden, eine zentrale Hürde aus dem Weg zu räumen. Das Handelsblatt hatte bereits am Montag berichtet, dass das Kanzleramt bereit sei, einen subventionierten Strompreis aus dem Klima- und Transformationsfonds (KTF) zu bezahlen.

Nun akzeptiert auch das Bundeswirtschaftsministerium den Fonds als Lösung für die Finanzierung. Das bestätigten mehrere Regierungsmitglieder dem Handelsblatt. Auch könnte der KTF dass Bundesfinanzministerium umstimmen, das einen Industriestrompreis bislang ablehnt. „Nur so wird Lindner überhaupt zu überzeugen sein“, sagt ein Regierungsmitglied.

Zugleich befindet in dem Fonds nach Handelsblatt-Informationen genügend Spielraum für einen Industriestrompreis. So sollen auch in diesem Jahr wegen Verwaltungsengpässen nur 50 bis 60 Prozent der geplanten Ausgaben in Höhe von 36 Milliarden Euro abfließen.

