Energie So planen EU-Beamte den Eingriff in den Strommarkt

Windräder in der Pfalz

Brüssel Die Beamten der EU-Kommission haben erste Ideen zusammengetragen, wie mit einem Markteingriff auf die hohen Strompreise reagiert werden kann. In einem informellen Entwurf (Non-Paper), der dem Handelsblatt vorliegt, beschreiben sie die Wirkung eines Preislimits auf Strom, der nicht mit Gas erzeugt wurde.

Die Betreiber von Wind-, Solar-, Kohle- und Atomkraftwerken würden das verdiente Geld jenseits dieses Preislimits an den Staat abführen müssen. Dieses Prinzip wäre keine Übergewinnsteuer, hätte aber einen ähnlichen Effekt. Es wäre damit auch vereinbar mit den Ankündigungen der Bundesregierung.

Laut den Beamten der EU-Kommission wäre es möglich, dieses Modell in allen Mitgliedstaaten gleichzeitig anzuwenden, oder auch nur in einzelnen. Die zusätzlichen Einnahmen könnten die Staaten verwenden, um besonders betroffene Konsumenten zu unterstützen oder Industriebetriebe dafür zu bezahlen, den Stromverbrauch zu senken.

Der Staat würde die Bürger also entlasten, ohne den Strompreis zu senken. Der Vorschlag ist noch nicht innerhalb der Kommission abgestimmt. Ein offizieller Vorschlag ist Mitte des Monats zu erwarten.

Ein solcher Eingriff in den Markt würde zu relativ wenigen Verschiebungen bei der Preisbildung führen, verglichen mit anderen diskutierten Modellen wie einem harten Preisdeckel.

Es gibt wohlmöglich Schlupflöcher im EU-Plan

Allerdings würde sich das Marktverhalten schon verändern. Erzeuger könnten den billigen Strom aus Wind- und Solarkraftwerken verstärkt direkt an Großabnehmer verkaufen und damit die Preislimits an der Strombörse umgehen. Dadurch würde dort der Preis wieder steigen, was den Effekt der Maßnahme schwächt.

Zu einer möglichen Höhe des Preislimits gibt es in dem Papier keine Angabe. Die kann aber entscheidend sein, sonst könnte es dazu kommen, dass Erzeuger Strommengen zurückhalten und weniger in die Kraftwerke investieren. Auch das würde den Preis wieder treiben. Möglicherweise müsste der Ausbau der erneuerbaren Energien wieder mehr vom Staat gefördert werden.

Flankiert werden könnten die Preislimits von weiteren Maßnahmen, um die Nachfrage zu reduzieren. Für Gas gibt es dazu bereits EU-weite Vorgaben, bei Strom noch nicht.

Das spanische Modell eines Gaspreisdeckels lehnen die Beamten ausdrücklich ab. Dort wird der Kauf von Gas bezuschusst, wenn damit Strom erzeugt wird. So sinkt der Strompreis für die Endkunden.

Dadurch würde die Nachfrage steigen und die Kraftwerke in der EU 25 Terawattstunden mehr Strom produzieren, als ohne diese Maßnahme. Die Gaskraftwerke würden dann 45 Milliarden Kubikmeter mehr an Gas verstromen.

Ein Grund dafür ist, dass dann der subventionierte Strom ins Ausland abfließt – bei einer EU-weiten Einführung des Preisdeckels also unter anderem nach Großbritannien und in die Schweiz. Andere Maßnahmen, die direkt auf den Preis wirken hätten die gleichen Effekte. Sie werden in dem Non-Paper darum alle abgelehnt.

