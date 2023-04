Energie Speicherbetreiber halten bei kaltem Winter Gasmangellage für möglich – Regierung will Heizungsaustausch fördern: Gesamtsumme unklar

Studie - Gas-Netz von 500.000 Kilometern fast komplett stilllegen

Mehr als 90 Prozent des deutschen Gas-Verteilnetzes von über 500.000 Kilometern müssen einer Studie zufolge in den nächsten 20 Jahren stillgelegt werden. Im Zuge des Umbaus des Heizungssystems vor allem auf Wärmepumpen sei der Großteil des Netzes überflüssig, heißt es in der am Dienstag veröffentlichten Untersuchung der Denkfabrik Agora mit Beteiligung von Gasnetz-Betreibern.

Danach wird das übrige Netz ab 2045 noch in erster Linie für die Wasserstoff-Versorgung für Kraftwerke und die Industrie gebraucht. Wohnungen und Häuser in Ballungsgebieten könnten noch an Fernwärme angeschlossen bleiben. Wasserstoff und auch Biogas würden aber bei Heizungen keine Rolle spielen. Agora legte eine Reihe von Vorschlägen vor, wie das derzeitige Netz im Wert von 60 Milliarden Euro - überwiegend im kommunalen Besitz - möglichst kostengünstig stillgelegt werden kann.



Zur Kostenentlastung von Netzbetreibern und Kunden soll der Agora zufolge so etwa die Pflicht zum Ausgraben ungenutzter Leitungen entfallen. Ferner müssten die Netze schneller abgeschrieben werden können, was Steuervorteile für die Besitzer hat. Vor allem müsse es aber eine verbindliche Planung geben, wann und wo Netze noch benötigt und welche wann stillgelegt würden. Mit einem Bonus-System könnten die koordinierte Stilllegung gefördert und so bis zu fünf Milliarden Euro jährlich an Betriebskosten gespart werden.