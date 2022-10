Energie Stadtwerke warnen vor „existenzieller Schieflage“ – Kabinett billigt AKW-Weiterbetrieb

Wenige Wochen vor den Zwischenwahlen in den USA will Präsident Joe Biden offenbar erneut die strategischen Ölreserven anzapfen und damit für Entlastung an Zapfsäulen sorgen. Am Dienstag deuteten Mitarbeiter im Weißen Haus eine mögliche Freigabe großer Mengen Rohöl für den Verkauf an, eine entsprechende Anordnung könnte Biden am heutigen Mittwoch erteilen. Das Anzapfen der strategischen Reserve sei Teil der Antwort auf die jüngste Ankündigung der von Saudi-Arabien dominierten Öl-Allianz Opec+, die Ölfördermenge ab November um zwei Millionen Barrel pro Tag (je 159 Liter) zu kürzen.



Die Angebotsverknappung soll den Ölpreis hochtreiben, wovon wiederum aus US-Sicht Moskau profitiert, das mit dem Erlös den Angriffskrieg gegen die Ukraine weiterfinanzieren kann. Und erneut steigende Preise an den Zapfsäulen könnten kurz vor den Zwischenwahlen in den USA für Biden und seine Demokraten zur politischen Last werden. Vor diesem Hintergrund erklärte Biden unlängst, dass es Konsequenzen für Saudi-Arabien geben werde.