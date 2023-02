Energie Ukraine-Krieg erhöht Energiepreise in Deutschland deutlich – Gasspeicher in Deutschland zu 71,4 Prozent gefüllt

DIW-Studie: Erdgasversorgung auch im kommenden Wintern gesichert Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) hält die Gasversorgung ein Jahr nach Beginn des russischen Überfalls auf die Ukraine für gesichert. „Auch für den Winter 2023/24 ist nicht mit Engpässen zu rechnen“, heißt es in einer der Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch vorliegenden Studie. „Allerdings bleiben Einsparbemühungen von Industrie und Haushalten wichtig.“ Im wahrscheinlichsten Szenario könnte Deutschland demnach ein Angebot von rund 87 Milliarden Kubikmetern in diesem Jahr ausreichen, sollte zugleich die Nachfrage um zwölf Prozent niedriger ausfallen als im Schnitt der Jahre 2018 bis 2021.



Würden die Importkapazitäten in Deutschland bei Flüssigerdgas (LNG) zu 95 Prozent ausgelastet, könnte das Angebot mit insgesamt rund 94 Milliarden Kubikmetern sogar etwa auf dem Niveau der vergangenen Jahre gehalten werden. „Dafür müsste Deutschland ausreichend LNG-Lieferungen auf dem Weltmarkt sichern, was in diesem Umfang eine Herausforderung für die deutschen Importeure ist“, so das DIW. Sie hätten allerdings keine Langfristverträge für LNG-Lieferungen und seien auf kurzfristige Lieferungen vom Spotmarkt angewiesen. „Die Weltmarktpreise könnten aufgrund der gestiegenen Nachfrage in China wieder anziehen.“



Im vergangenen Jahr seien noch 31 Milliarden Kubikmeter an russischen Erdgasexporten in Deutschland angekommen, die nun wegfallen. Dafür stünden mit den LNG-Terminals in Belgien und den Niederlanden sowie den schwimmenden Anlagen in Deutschland ausreichend Importkapazitäten für LNG zur Verfügung, um auch eine steigende Nachfrage in Deutschland decken zu können. „Insbesondere durch eine höhere Zahlungsbereitschaft als in anderen Weltregionen wie Asien kann das gelingen“, so das DIW.