Energie Umstellung der Wärmeversorgung: Das kommt auf Eigentümer ab 2024 zu

Von den rund 41 Millionen Haushalten in Deutschland heizt nahezu jeder zweite mit Erdgas.

Berlin Um die Nutzung fossiler Energien im Gebäudebereich zu reduzieren, will die Bundesregierung die Wärmewende durch den Austausch von Heizungsanlagen vorantreiben.

Bundeswirtschaftsministerium und Bundesbauministerium haben darum einen Gesetzentwurf erarbeitet, der den Umstieg auf erneuerbare Energien regeln soll. Der gemeinsame Entwurf, über den das Handelsblatt bereits berichtet hat, wird derzeit in der Regierung beraten. Für den Neubau zeichnet sich als Standardlösung die Wärmepumpe ab, im Bestand sind aber auch andere Lösungen denkbar.

Grundlage für alle künftigen Regelungen ist das Gebäudeenergiegesetz (GEG), das nach Darstellung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) klare Investitionsanreize setzt und pragmatische Übergänge gewährleistet. Hier eine Übersicht über die vorgeschlagenen Regelungen und deren Auswirkungen auf Eigentümer:

Grundsätzlich muss ab dem 1. Januar 2024 jede neu eingebaute Heizung mindestens 65 Prozent erneuerbare Energien nutzen. Die Pflicht gilt nur für den Einbau neuer Heizungen, bekräftigte das BMWK am Donnerstag. Ausnahmen sind möglich. In Härtefällen können Eigentümer von der Pflicht befreit werden.

Ziel ist der klimaneutrale Gebäudebestand bis spätestens 2045. Dann will Deutschland klimaneutral sein. Dafür müssen in den nächsten 20 Jahren alle Heizungen schrittweise auf erneuerbare Energien umgestellt werden.

Welche neuen Heizmöglichkeiten gibt es im Neubau?

Im Neubau gehen die Ministerien von elektrischen Wärmepumpen als Standardlösung aus. Auch der Anschluss an ein Fernwärmenetz ist prinzipiell möglich, vor allem in Ballungsräumen. Das würde den Einbau einer Wärmepumpe verzichtbar machen. Aktuell arbeiten beide Ministerien an einem Gesetz für kommunale Wärmeplanung, um den Netzausbau zu beschleunigen.

Welche Heizmöglichkeiten gibt es im Bestand?

Für ältere Gebäude sind weitere Optionen vorgesehen. Etwa der Einbau einer Biomasseheizung wie eine Pelletheizung oder der Einbau einer Gasheizung, die nachweislich erneuerbare Gase wie Biomethan oder grünen Wasserstoff nutzt.

Im Neubau gehen die Ministerien von elektrischen Wärmepumpen als Standardlösung aus. (Foto: obs) Wärmepumpe

Auch der Einbau einer sogenannten Hybridheizung ist denkbar: Reicht eine Wärmepumpe allein nicht aus, kann sie durch eine Öl- oder Gasheizung ergänzt werden. Diese würde dann nur an besonders kalten Tagen unterstützend einspringen.

Können bestehende Öl- und Gasheizungen weiterbetrieben werden?

Ausdrücklich ja. Es gibt keine sofortige Austauschpflicht. Auch kaputte Heizungen können repariert werden. Sie müssen jedoch – wie bisher – in der Regel 30 Jahre nach Einbau und Inbetriebnahme außer Betrieb genommen werden.

>> Lesen Sie hier: Traum vom Eigenheim - Wie Sie die sieben größten Fehler vermeiden

Was ist bei einer irreparablen Heizung?

Für den Fall, dass eine Erdgas- oder Ölheizung irreparabel ist, planen Wirtschafts- und Bauministerium Übergangslösungen und mehrjährige Übergangsfristen, sodass der Umstieg auf eine Erneuerbaren-Heizung nicht ad hoc erfolgen muss.

Kann also vorübergehend eine fossile Heizung eingebaut werden?

Ja, es kann beispielsweise eine gebrauchte, fossil betriebene Heizung eingebaut werden. Innerhalb von drei Jahren nach dem Ausfall der alten Heizung muss dann auf eine Heizung umgestellt werden, die mit 65 Prozent erneuerbaren Energien betrieben wird.

Sowohl Einzelmaßnahmen als auch eine Komplettsanierung sollen gefördert werden. (Foto: mauritius images / Westend61) Sanierung

Das BMWK erwartet, dass sich ein Markt für gebrauchte Heizungen und ein Markt für kurzfristige Mietmodelle entwickeln wird. Ein gebrauchter Gaskessel kann auch nach Ablauf der drei Jahre im Rahmen einer Hybridlösung weiterhin genutzt werden, etwa in Kombination mit einer Wärmepumpe.

Wie wird in Deutschland derzeit noch geheizt?

Von den rund 41 Millionen Haushalten in Deutschland heizt nahezu jeder zweite mit Erdgas, gefolgt von Heizöl mit knapp 25 Prozent und Fernwärme mit gut 14 Prozent. Stromdirektheizungen und Wärmepumpen machen laut BMWK jeweils nicht einmal drei Prozent aus.

Welche finanziellen Hilfen sind geplant?

Der Einbau einer Wärmepumpe, einer Biomasseheizung oder der Anschluss an ein Wärmenetz soll grundsätzlich weiterhin bezuschusst werden, um die Differenz zur günstigeren Gasheizung zu verringern.

Der Anschluss an ein Fernwärmenetz von Neubauten ist prinzipiell möglich, vor allem in Ballungsräumen. (Foto: dpa) Neubau

Genaue Summen oder Fördersätze stehen noch nicht fest. Ziel ist es, dass zum 1. Januar 2024 die Bundesförderung Effiziente Gebäude (BEG) angepasst wird. Die Kosten einer Wärmepumpe sollen auch von einkommensschwachen Haushalten und Menschen mit mittleren Einkommen getragen werden können, heißt es.

>> Lesen Sie hier: Dieses Start-up verspricht, Sonnenstrom vom eigenen Dach 365 Tage lang nutzen zu können

Das Heizen mit erneuerbaren Energien soll nach dem Willen der Regierung durch eine Kombination aus Fördermitteln und vergünstigten Wärmepumpen-Stromtarifen unterm Strich nicht teurer werden als mit fossilen Heizungen.

Wird auch die Sanierung weiter gefördert?

Ja – und zwar sowohl Einzelmaßnahmen wie die Dämmung der Kellerdecke, der Fenstertausch oder Dacherneuerung sowie eine Komplettsanierung zu einem energieeffizienten Haus.

Gibt es Änderungen bei der Betriebsdauer von alten Heizkesseln?

Die bisherige Regelung, dass die Betriebsdauer von Heizkesseln nach 30 Jahren endet, gilt weiterhin. Ausnahmen gab es für Ein- und Zweifamilienhäuser, die ab 2026 schrittweise auslaufen sollen. Wenn aus besonderen Gründen ein Austausch wirtschaftlich unzumutbar ist, soll es Härtefallregelungen geben.

Mehr: Grüne und SPD planen Verbot neuer reiner Öl- und Gasheizungen ab 2024