Energie Versorger erwarten vorerst keine sinkenden Preise – Öl über Danzig soll bald bei PCK-Raffinerie ankommen

Habeck: Noch Gespräche in Bundesregierung über Energieeffizienzgesetz

Über das geplante Energieeffizienzgesetz gibt es nach Angaben von Wirtschaftsminister Robert Habeck innerhalb der Bundesregierung noch Diskussionen. Für die öffentliche Verwaltung sehe das Vorhaben dauerhafte Energie-Minderungsziele vor, sagte der Grünen-Politiker am Montagabend im Online-Format „Europe Calling“.



Für die Industrie sei ein Monitoring-Programm geplant und Unternehmen müssten bestimmte Investitionen in Energieeffizienz tätigen, sagte Habeck. Geplant ist nach ergänzenden Angaben aus dem Wirtschaftsministerium, dass Unternehmen ab einem bestimmten Energieverbrauch jene Sparmaßnahmen, die in einem Energie- oder Umweltmanagementsystem identifiziert werden, umsetzen sollen - sofern sie sich nach der Hälfte der Nutzungsdauer rechnen. Für Rechenzentren, die viel Wärme erzeugen, sei eine Pflicht zur Einspeisung in die Fernwärmenetze vorgesehen, sagte Habeck.



Aus Sicht seines Ministeriums sei der Vorschlag entscheidungsreif. Nachfragen, Verständnisfragen oder Verbesserungsvorschläge gebe es innerhalb der Bundesregierung aber in allen drei Bereichen, so Habeck. Ob das Vorhaben vom Kabinett gebilligt werde, könne er noch nicht sagen. Er erinnerte aber daran, dass Kanzler Olaf Scholz (SPD) in seinem Machtwort im Oktober zur Frage eines längeren Betriebs von Atomkraftwerken ein ehrgeiziges Gesetz zur Steigerung der Energieeffizienz angekündigt hatte. Deshalb gehe er davon aus, dass das Gesetz zeitnah das Kabinett passieren werde.