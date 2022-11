Energie Von der Leyen sieht 2023 Probleme bei Erdgasnachschub – Dezember-Abschlag wird für hohe Einkommen steuerpflichtig

Die Bundesregierung ist über das vom Öl- und Gaskonzern Wintershall Dea in Russland produzierte Gas-Kondensat im Gespräch. Einzelheiten dazu wollte eine Regierungssprecherin am Montag auf der Regierungspressekonferenz nicht nennen. Deutschland stehe an der Seite der Ukraine, sagte sie. Wintershall Dea hatte sich am Freitag gegen den Eindruck verwahrt, mit dem in einem Joint Venture mit Gazprom produzierten Kondensat womöglich die russischen Kriegsmaschinerie zu unterstützen. Das Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ und das ZDF hatten berichtet, dass das Kondensat auch in Flugbenzin weiter verarbeitet werden könne. Einem Militärexperten zufolge könne der Stoff militärisch genutzt werden.

„Wir weisen die vom Spiegel suggerierte Verbindung zwischen dem in Russland von den Joint Ventures geförderten Gaskondensat und dem leidvollen Tod von Menschen in der Ukraine als konstruiert und unredlich zurück“, hatte Wintershall-Dea-Chef Mario Mehren gesagt. Das Unternehmen behalte sich auch juristische Schritte vor. „Soweit der Eindruck erweckt wird, das Kondensat aus der Achimov-Formation, an dessen Produktion Wintershall Dea über Joint Venture beteiligt ist, werde für den Angriffskrieg direkt oder nachvollziehbar indirekt genutzt, ist dies unredlich und nicht haltbar“, betonte Mehren.