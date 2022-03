Energie Wofür Erdgas in Deutschland gebraucht wird

Fast kein anderes Land ist so abhängig von russischem Gas wie Deutschland. Auch weil hierzulande noch sehr viel Gas verbraucht wird. Aber wofür eigentlich?

Ganz Europa ist abhängig von russischem Gas, aber Deutschland besonders. (Foto: REUTERS) Erdgas

Berlin, Düsseldorf Wenn Moskau mit einem Erdgas-Lieferstopp droht, ist das vor allem für Deutschland ein Problem: Mehr als die Hälfte des Gasverbrauchs hierzulande wird mit Importen aus Russland gedeckt. Diese Energieabhängigkeit ist auch kurzfristig nicht zu ändern.

Für den kommenden Winter ist die Versorgung erst einmal gesichert. Schließlich hat Deutschland die größten Erdgasspeicher Europas. Aber Deutschland verbraucht auch das meiste Gas von allen europäischen Mitgliedstaaten – und zwar nicht nur fürs Heizen. Hier sind Antworten auf die wichtigsten Fragen zum Gasverbrauch in Deutschland.

Wofür wird Erdgas in Deutschland benötigt?

Erdgas wird in Deutschland vor allem für die Bereitstellung von Wärme und Warmwasser verwendet. Wer über die Energiewende spricht, redet meist über Strom oder den Verkehr. Dabei macht die Wärme- und Kälteerzeugung knapp die Hälfte der in Deutschland verbrauchten Energie aus.