Energiecharta Erfolg für Klimaschützer: Investitionsschutz für Kohle, Öl und Gas soll wegfallen

Brüssel Wer ab dem kommenden Jahr ein neues Kraftwerk für fossile Energieträger baut, kann sich nicht mehr auf den Investitionsschutz aus der Energiecharta verlassen. Die EU-Kommission hat nach zweijährigen Verhandlungen eine weitreichende Reform erreicht. „Damit haben wir den Energiechartavertrag mit dem Pariser Klimaschutzabkommen und unseren Umweltzielen in Einklang gebracht“, heißt es in einer Mitteilung der Kommission von Freitag.

Die Energiecharta ist ein multilaterales Investitionsschutzabkommen. Sie gibt Unternehmen das Recht, Staaten zu verklagen, wenn eine unfaire Behandlung vorliegt und dadurch Investitionen an Wert verlieren. So wurde etwa gegen Deutschland wegen des Atomausstiegs geklagt, Spanien kam vor Gericht, weil es Subventionen für erneuerbare Energien kürzte und die Niederlande werden derzeit wegen ihres Kohleausstiegs verklagt.

Die Energiecharta gilt in 51 Staaten, darunter fast allen EU-Mitgliedern. Außerdem sind viele osteuropäische und zentralasiatische Staaten Mitglied. Die Energiecharta sollte in den 1990er Jahren dabei helfen, dort die Infrastruktur aufzubauen, um den Westen mit Öl und Gas zu versorgen.

Nun ist vorgesehen, dass sich Staaten gegen den Investitionsschutz für fossile Energien entscheiden dürfen, geht aus der Kommunikation zu der vorläufigen Einigung hervor. Damit könnten Entschädigungen für nach dem 15. August 2023 getätigte Investitionen nicht mehr eingeklagt werden. Für bereits existierende Investitionen soll der Schutz in gut zehn Jahren auslaufen. Außerdem sollen Klagen von EU-Unternehmen gegen EU-Staaten nicht mehr möglich sein.

Umweltschutzorganisationen hatten vor allem die Paralleljustiz kritisiert, die durch Verträge wie die Energiecharta entstanden ist: Die Prozesse werden nicht vor ordentlichen Gerichten ausgetragen, sondern vor Schiedsgerichten, bei denen die Richter von den Prozessparteien selbst bestimmt werden und bei denen es keine Berufungsinstanz gibt. Befürchtet wird, dass Regierungen aus Angst, verklagt zu werden, auf wirksame Klimaschutzgesetze verzichten.

Italien hatte den Vertrag aus diesem Grund 2015 verlassen. Wegen einer „Sunset Clause“ ist das Land aber noch bis 2035 an den Vertrag gebunden.

Reform reicht Gegnern nicht aus

Der Beschluss ist ein Erfolg für die Umweltschutzorganisationen. Doch er geht ihnen nicht weit genug. Sie halten an der Forderung fest, dass alle EU-Staaten gemeinsam so schnell wie möglich aus dem Vertrag austreten. „Wir erwarten, dass Spanien, die Niederlande und Deutschland eine Führungsrolle übernehmen und jetzt einen koordinierten Rückzug vorschlagen“, sagte Cornelia Maarfield vom Climate Action Network (CAN). Die Energiecharta bleibe ein „gefährlicher Vertrag“, durch die Übergangsfristen werde wertvolle Zeit vergeudet, „die wir in der aktuellen Klimakrise nicht haben“.

Die deutsche Ampel-Koalition hatte just am Tag zuvor Forderungen vorgelegt, wie die Energiecharta zu reformieren sei. Darin heißt es, sie dürfe nicht im Widerspruch zu den Klimazielen stehen, die Sunset-Clause müsse verkürzt und der Investitionsschutz eingeschränkt werden.

Das sieht Fabian Flues von der Organisation PowerShift nicht erfüllt: „Klagen gegen Klimaschutz bleiben auch nach der Reform möglich“, sagte er. „Die einzige Konsequenz kann der Ausstieg Deutschlands aus dem Vertrag sein, sonst macht sich die Ampel unglaubwürdig.“

Die Europaabgeordnete Anna Cavazzini (Grüne), die sich auch für einen Ausstieg eingesetzt hatte, reagierte nun zögerlich: „Ein koordinierter Ausstieg der EU-Staaten wäre immer noch besser“, sagte sie. „Wenn es dafür keine Mehrheit gibt, könnte diese Reform aber das geringere Übel sein.“

Immerhin wären bei einem Ausstieg die Investitionen noch 20 Jahre lang geschützt, durch die Reform nur noch gut zehn Jahre. In Expertenkreisen gilt es als unwahrscheinlich, dass sich alle EU-Staaten auf einen koordinierten Ausstieg einigen können.

Selbst die EU-Kommission hatte zuletzt mit einem Ausstieg gedroht. Nun hat sie sich aber mit praktisch allen ihren Forderungen durchgesetzt. „Damit bleibt die Fähigkeit der EU, ihre Klimapolitik zu entwickeln, in vollem Umfang erhalten“, teilte sie mit.

Wasserstoff wird eingeschlossen

Neben dem Ende des Schutzes für fossile Energien hält sie sich zugute, dass Klagen durch Briefkastenfirmen ausgeschlossen werden, Arbeitsschutzrechte anerkannt und es Maßnahmen gegen missbräuchliche Klagen gibt.

Außerdem hat die EU erreicht, dass künftig auch Investitionen in Wasserstoff, synthetische Kraftstoffe, Biomasse und CO2-Abscheidung (CCS) geschützt werden. Das soll Anreize bieten, wenn es künftig darum geht, große Mengen an Wasserstoff auf anderen Kontinenten zu produzieren.

Die Umweltschützer halten das aber für unnötig: Die Ausweitung der Liste mache die Energiecharta noch gefährlicher, heißt es bei CAN. „Dass nun zusätzlich Investitionen in Wasserstoff und andere Energieträger vor privaten Schiedsgerichten geschützt werden, lehne ich ab“, sagte Cavazzini.

Der Anwalt Moritz Keller von der Kanzlei CliffordChance argumentiert für den Investitionsschutz: „Der Vertrag sichert ausländischen Investoren zu, dass sie im Ausland ordentlich behandelt werden und ist damit wichtiger Anreiz für ausländische Investitionen in die essentielle, aber teure Energie-Infrastruktur“, sagte er dem Handelsblatt.

Keller vertritt selbst Mandanten bei Klagen auf Grundlage der Energiecharta. „Es ist gut, dass Investoren nicht auf die vermeintliche Fairness lokaler Gerichte vertrauen müssen“, sagte er. Zudem seien die meisten Schiedsverfahren transparenter als Verfahren vor deutschen Gerichten.

Die Einigung von Freitag gilt als beschlossen, wenn bis November keine der Vertragsparteien Einspruch erhebt. Danach müssen die Änderungen ratifiziert werden. Wenn dies in drei Vierteln der Mitgliedstaaten der Fall ist, beginnt die zehnjährige Übergangsphase für fossile Energieträger.

