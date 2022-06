Energieeffizientes Bauen Geywitz mahnt „verlässliche Förderung an“ – Wie der Staat Häuslebauer unterstützt

Berlin Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) forderte am Mittwoch beim Tag der Immobilienwirtschaft in Berlin „eine verlässliche Neubauförderung“. Sie sage „ganz deutlich“, erklärte Geywitz in ihrer Rede beim Branchentreff der deutschen Immobilienwirtschaft: „Einen dritten Förderstopp darf es dieses Jahr nicht geben.“

Darin steckt auch eine Warnung an den zuständigen Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), der im Frühjahr das Programm der staatlichen Förderbank KfW zweimal stoppen musste, weil das Geld für die hohe Nachfrage nicht ausreichte.

Was derzeit gefördert wird, was die Bundesregierung plant und welche Hürden bestehen, zeigt der folgende Überblick:

Was wird aktuell gefördert?

Antragsteller erhalten derzeit nur noch Geld vom Staat, wenn sie die Bedingungen des Programms „EH40-Nachhaltigkeit“ erfüllen. EH40 bedeutet, dass ein Gebäude nur 40 Prozent der Energie verbraucht, die ein gesetzlich definiertes Standardhaus benötigt. Je kleiner die Kennzahl, desto geringer ist der Energiebedarf der Immobilie.

Zusätzlich braucht es das Qualitätssiegel für nachhaltiges Bauen (QNG), was mit Anforderungen an die ökologische Qualität von Gebäuden verbunden ist, etwa die Verwendung schadstoffarmer Baumaterialien.

Die Förderung des EH55-Standards wurde Anfang 2022 beendet, ebenso die Förderung des EH40-Standards ohne Qualitätssiegel.

Das neue Programm „EH40-Nachhaltigkeit“ soll bis Jahresende 2022 laufen. So hat es Bundeswirtschaftsminister Habeck angekündigt.

Läuft das Programm vorzeitig aus?

„Ein Auslaufen der Fördermittel droht aktuell nicht“, heißt es im Wirtschaftsministerium auf Nachfrage. Für die Förderung stehen nach Angaben des Ministeriums im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung aktuell 300 Millionen Euro zur Verfügung. Bis einschließlich 31. Mai 2022 wurden insgesamt 366 Anträge mit einem Volumen von rund 165 Millionen Euro gestellt, davon 253 für Wohngebäude, 74 für gewerbliche Nichtwohngebäude und 39 für kommunale Nichtwohngebäude. Zusagen wurden bislang in Höhe von 118 Millionen Euro erteilt, davon entfielen rund 90 Millionen Euro auf Nachholeffekte nach dem Förderstopp unmittelbar nach Wiederaufnahme der Förderung Ende April.

Was sind die weiteren Pläne?

Ab Januar 2023 soll eine neu aufgestellte Förderung greifen. Grünen-Politiker Habeck hat eine komplette Überarbeitung der Neubauförderung angekündigt, so sieht es auch der Koalitionsvertrag der Ampel vor. Im Mittelpunkt des Programms mit dem Titel „Klimafreundliches Bauen“ sollen die Treibhausgasemissionen im gesamten Lebenszyklus der Gebäude stehen. Details werden noch ausgearbeitet.

Könnte die Neubauförderung ganz auslaufen?

Dazu bahnt sich in der Regierung ein Streit an. Vor allem im Finanzministerium wird eine Neubau-Förderung kritisch gesehen. Erstens, weil die Schuldenbremse eingehalten werden soll. Zweitens wegen der Inflation: Weitere staatliche Förderung werde nur die Preise weiter anheizen, so die Argumentation.

Gibt es einen gesetzlichen Mindeststandard?

Bislang lag er beim Effizienzhausstandard 70. Geplant ist aber die Anhebung des gesetzlichen Neubaustandards auf den Effizienzhaus-55-Standard. Das sieht die Novelle des Gebäude-Energie-Gesetzes (GEG) vor, über die der Bundestag gerade berät.

Warum wird EH55 nicht mehr gefördert?

Das Bundeswirtschaftsministerium ist der Meinung, EH55 habe sich beim Neubau als Standard durchgesetzt. Die Bundesregierung erachtet diesen Standard deswegen nicht mehr als förderfähig, zum Ärger vieler Bauherren und Projektentwickler, die den Zuschuss fest einkalkuliert hatten.

Wird jetzt weniger effizient gebaut?

Davon geht das Ministerium nicht aus. Vor allem aufgrund der gestiegenen Energiepreise würde vermehrt darauf geachtet, energieeffizient zu bauen, heißt es. Der Spitzenverband der Immobilienwirtschaft, ZIA, weist hingegen darauf hin, wie stark die vorzeitigen Beendigungen und wechselnden Angebote der staatlichen Förderungen der KfW für energieeffizientes Neubauten den Neubau bereits beeinträchtigt haben. So habe eine Umfrage im aktuellen Immobilienstimmungsindex von ZIA und dem Institut der deutschen Wirtschaft (IW) Köln ergeben, dass viele Unternehmen Projekte wegen veränderter oder ausgefallener Neubauförderung zurückgestellt haben. Das sei alarmierend, heißt es beim ZIA.

Sind die stetigen energetischen Verschärfungen sinnvoll?

Der Spitzenverband der Wohnungswirtschaft (GdW) sieht darin einen groben Fehler, der den bereits eingetretenen Neubaustopp zementiere, vor allem in Kombination mit der aktuellen Marktlage. Angesichts von rasanter Inflation, Lieferengpässen, Fachkräftemangel und steigenden Bauzinsen würden Bau- und Sanierungsprojekte „gestoppt und abgesagt“, sagt GdW-Präsident Axel Gedaschko.

Lamia Messari-Becker, Bauingenieurin und ehemaliges Mitglied im Umweltrat, hält weitergehende Ziele nur dann für vertretbar, wenn die betriebsseitigen Einsparungen an Energie und CO2-Emissionen den Mehraufwand eines EH40-Hauses an Materialien und Technik kompensierten. Um das aber zu gewährleisten, brauche es weitere Technologiesprünge, sagte sie Ende Mai in einer Anhörung im Bundestag.

Das Verbändebündnis Wohnungsbau forderte bereits im Februar, beim Neubau die Anforderungen an die Energieeffizienz nicht weiter zu verschärfen. Der GdW und weitere sechs Verbände forderten ein Umdenken bei der Förderung für mehr Klimaschutz. Es dürfe nicht länger eine theoretisch mögliche maximale Energieeffizienz im Neubau gefördert werden. „Es ist nur maximal teuer und bringt herzlich wenig“, sagte GdW-Chef Gedaschko. Bei der Gebäudeeffizienz müssten Kosten und Nutzen gründlich abgewogen werden. Eine vom Bündnis bei der Kieler „ARGE für zeitgemäßes Wohnen“ beauftragte Studie empfiehlt für Sanierungen im Bestand als Zielmarke den Standard eines Energiehauses-115 und im Neubau EH70.

Wie werden Sanierungen im Bestand gefördert?

Programme gibt es beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) und der staatlichen Förderbank KfW. Das Programm „Bundesförderung für effiziente Gebäude“ (BEG) unterstützt etwa die Optimierung bestehender und den Einbau neuer Heizungsanlagen. Auch Maßnahmen an der Gebäudehülle wie die Dämmung der Außenwände oder der Einbau von Fenstern werden finanziell gefördert.

