Energiegewinnung Neue Expertengruppe soll Kernfusion in Deutschland voranbringen

Berlin Es ist eine wissenschaftliche Sensation: Mitte Dezember ist es Forschern in den USA erstmals gelungen, beim Verschmelzen zweier Atomkerne Energie zu erzeugen. Die sogenannte „Kernfusion“ gilt als Hoffnungsträger für die Energie der Zukunft. Denn anders als bei der bisher praktizierten Kernspaltung entsteht dabei nur sehr wenig Atommüll und keine Gefahr eines nuklearen Unfalls.

Auch in Deutschland soll die Technologie jetzt weiter erforscht werden. Eine neue Expertengruppe im Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) soll die Kernfusion voranbringen. Ziel ist es laut Ministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP), den Weg zu einem Kraftwerk zu ebnen, das mit Kernfusion betrieben wird.

„Die Energiekrise zeigt, dass wir klimaneutrale, verlässliche und wirtschaftliche Energiequellen wie die Fusion brauchen“, sagte Stark-Watzinger dem Handelsblatt. Ihre Hoffnung: „Wir können die Sonne auf die Erde holen.“

Derjenige, der diese Vision Wirklichkeit werden lassen soll, ist Constantin Häfner, Chef des Fraunhofer-Instituts für Lasertechnik. Er wird die neue Forschungsgruppe im BMBF leiten.

Häfner kennt die Forschung in den USA: Am LLNL, wo jetzt der Durchbruch bei der Kernfusion gelang, hat er bereist selbst geforscht und gearbeitet.

Der Wissenschaftler ist zuversichtlich, dass auch Deutschland bei dem Zukunftsthema eine wichtige Rolle spielen kann. Hierzulande gebe es ein „äußerst leistungsfähiges Ökosystem“ aus Forschungseinrichtungen, Industrie und Universitäten, sagt Häfner. Man sei deshalb in der Lage, Schlüsseltechnologien zu entwickeln.

Häfners neues Team im BMBF wird aus sieben Forscherinnen und Forschern aus Deutschland und den USA bestehen, die als Experten auf dem Gebiet der Kernfusion gelten – darunter auch Omar Hurricane und Tammy Ma, die am LLNL tätig sind. Ziel sei es, die Förderung des BMBF ab dem kommenden Sommer zielgenauer auszurichten, heißt es aus dem Ministerium. Dazu solle die Expertenkommission im Frühjahr ein Memorandum vorlegen.

Wann das erste Fusionskraftwerk in Betrieb genommen werden kann, ist allerdings noch vollkommen unklar. Seit Forscher in den 1920er-Jahren das Funktionsprinzip der Sonne entdeckten, gibt es die Idee, die Kernfusion auf die Erde zu holen. Einem Witz aus Wissenschaftskreisen zufolge ist der Start von Fusionskraftwerken immer noch genau 30 Jahre entfernt.

„Eine der beeindruckendsten wissenschaftlichen Leistungen des 21. Jahrhunderts“, lobte Granholm den Erfolg der US-Forscher. (Foto: dpa) US-Energieministerin Jennifer Granholm

Dass seit knapp 100 Jahren an der Technologie geforscht wird, liegt auch an ihrem großen Versprechen einer klimaneutralen, ungefährlichen und effizienten Form der Energiegewinnung. Laut dem Max-Planck-Institut für Plasmaphysik könnte eine Gramm Brennstoff so viel Leistung erbringen wie die Verbrennung von elf Tonnen Kohle.

Großes wirtschaftliches Potenzial

Dieses Potenzial hat auch die Wirtschaft für sich entdeckt. Start-ups wie TAE Technologies, Focused Energy oder General Fusion setzen auf die Zukunftstechnologie und werden von Investoren wie Jeff Bezos und Bill Gates unterstützt.

Dem Verband Fusion Industry Association zufolge bekam die Branche allein im vergangenen Jahr 2,8 Milliarden Dollar Investitionen. Auch das deutsche Unternehmen Marvel Fusion möchte mit der Kernfusion den Durchbruch schaffen. Das Ziel des Münchener Start-ups ist es, bis 2030 Reaktoren auf Basis dieser Technik zu bauen.

Die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Unternehmen ist auch eines der erklärten Ziele der neuen Expertenkommission rund um Fraunhofer-Forscher Häfner. Sie soll untersuchen, wie die deutsche Wissenschaft und die Start-up-Szene zu den weltweiten Entwicklungen bei der Kernfusion beitragen können.

Ein erstes Versuchsmodell eines Kernfusionsreaktors ist seit 2007 im Aufbau. Der International Thermonuclear Experimental Reactor (Iter) steht im Süden Frankreichs und wird durch China, Indien, Japan, Südkorea, die USA und die EU finanziert.

Doch auch hier zeigt sich, wie schwierig die Entwicklung einer kernfusionsbasierten Energiegewinnung ist. Der Zeitplan für den Start wird immer weiter nach hinten verschoben, die Kosten vervielfachen sich.

Denn es gibt noch viele ungelöste Probleme. Eine Analyse der ETH Zürich etwa kam 2020 zu dem Schluss, dass es bislang kein Material gebe, das den extrem hohen Temperaturen standhalten könne, ohne die energiereichen Neutronen im Inneren auszubremsen.

