Energieimporte Diese zehn Branchen wären am stärksten von einem Gas-Lieferstopp betroffen

Berlin Russland macht Ernst. Auf die Ankündigungen, Gaslieferungen zu drosseln, sind mittlerweile Taten gefolgt. Aktuell läuft 60 Prozent weniger Gas über die Ostseepipeline Nord Stream 1 nach Deutschland. Die Gefahr steigt, dass bald gar kein Gas mehr kommt.

Chemie- und Stahlindustrie würde das wie bereits bekannt hart treffen. Doch eine neue Studie des Leibniz-Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) und der Marktforscher von Calculus Consult, die dem Handelsblatt vorliegt, zeigt: Noch viel mehr Branchen, die unter anderem wegen ihrer geringeren Größe nicht so sehr im Licht der Öffentlichkeit stehen, sind stark von russischem Gas abhängig. Auch sie würden durch einen Lieferstopp stark geschädigt.

Die Ökonominnen und Ökonomen von ZEW und Calculus haben sowohl russische Erdgaslieferungen als auch die aus den Ländern Armenien, Aserbaidschan, Belarus, Kasachstan, Kirgisistan, Moldau, Tadschikistan, Turkmenistan und Usbekistan sowie Georgien und der Ukraine in ihre Studie einbezogen. Bei einer Ausweitung der territorialen Eroberungspläne des russischen Präsidenten Wladimir Putin könnten diese Staaten in Zukunft unter russischer Herrschaft stehen.

Die Berechnungen zeigen erstens, wie groß der Gasanteil am gesamten Energieverbrauch ist. Konkret: Wie viel Gas aus Russland und den umliegenden Ländern setzen die Unternehmen einer Branche ein – im Vergleich zum gesamten Verbrauch des Sektors über alle Energieträger.

Zweitens zeigen die für die Stiftung Familienunternehmen erstellten Berechnungen, wie viel Wertschöpfung durch das fehlende Gas wegfallen könnte. Konkret geht es um die Energieintensität.

Unternehmen suchen bereits Alternativen

Für die Produktion von Waren im Wert von 1000 Euro benötigt eine Branche jeweils eine bestimmte Anzahl Kilowattstunden Energie. Die Studie zeigt, wie viele dieser Kilowattstunden aus Russland und den anderen untersuchten Ländern kommen und bei einem Lieferstopp wegfallen würden.

Die Stahlindustrie steht bereits stark im Fokus der Debatte über die Auswirkungen eines Gas-Lieferstopps. (Foto: dpa) Mitarbeiter in einem Stahlwerk

Die Studie gibt einen Überblick über die Auswirkungen, stellt aber nicht eins zu eins ein Szenario dar, das so eintreten würde. Unternehmen kümmern sich um alternative Energielieferungen, die Berechnungen basieren zum Teil auf Zahlen von 2019, weil neuere Angaben so fein untergliedert kaum vorliegen.

Trotzdem ist die Studie hilfreich für diverse Fragen. Welche Branchen müssen geschützt werden? Wie schmerzhaft wäre der Lieferstopp? Wo braucht es mehr Tempo bei der Suche nach Alternativen für russisches Gas?

Die folgende Liste ist nur nach dem ersten Kriterium – dem Gasanteil am gesamten Energieverbrauch – sortiert, sie stellt also keine Rangfolge insgesamt dar.

Getränke: 24,3 Prozent Risiko Gas-Einsatz / 72 Kilowattstunden risikoreiche Gas-Intensität

Rund ein Viertel der in der Getränkeindustrie eingesetzten Energie ist Gas aus Russland beziehungsweise dem russischen Umland – der Spitzenwert. Die Branche liegt bei der Energieintensität des Gases im Mittelfeld. Bei der Produktion von Waren im Wert von 1000 Euro kommen 72 Kilowattstunden zum Einsatz.

>> Lesen Sie hier: Diese Grafik zeigt, wann Deutschland das Gas ausgehen könnte

Holger Eichele, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Brauer-Bundes, ist alarmiert. „Ein Lieferstopp hätte dramatische Auswirkungen für die gesamte Getränkeindustrie – auch indirekt“, warnt er. Denn nicht nur Getränkehersteller seien etwa mit Braukesseln und sonstigen energieintensiven Abläufen in der Produktion in hohem Maße von Importgas abhängig. Es beginne schon bei Vorlieferanten, etwa Mälzereien oder den Produzenten für Glas, Dosen, Kartonagen und anderen Verpackungen.

Tabak: 24 Prozent Risiko / 29 Kilowattstunden risikoreiche Gas-Intensität

Die Tabak-Industrie benötigt vor allem Prozesswärme aus Gas. Bei der Verarbeitung von Tabak wird Dampf insbesondere für die Lagerung bei passender Luft und Trocknung gebraucht. Allerdings gilt Gas in diesem Fall als vergleichsweise leicht ersetzbar.

Textilien: 21,5 Prozent Risiko / 79 Kilowattstunden risikoreiche Gas-Intensität

Von einem Gas-Lieferstopp wäre nicht nur klassische Kleidung betroffen, sondern auch Güter wie Airbags, Feuerwehrschläuche oder Arbeitsschuhe. Damit diese Funktionsgewebe etwa feuerabweisend oder wasserundurchlässig sind, werden unterschiedliche Chemikalien aufgetragen, die wiederum trocknen müssen. Dafür werden laut Textilverband große Mengen Gas benötigt.

Druckerzeugnisse und Vervielfältigung: 19,8 Prozent Risiko / 63 Kilowattstunden risikoreiche Gas-Intensität

Auch bei der Erstellung und Vervielfältigung zum Beispiel von Printmedien geht es vor allem um für die Herstellung nötige Prozesswärme. Der Sektor ist in der Debatte aber deshalb nicht so sehr in den Vordergrund getreten, weil es durchaus Ersatzverfahren gibt.

Pharmazeutische Erzeugnisse: 18,7 Prozent Risiko / 20 Kilowattstunden risikoreiche Gas-Intensität

Ein Stopp der Lieferung von Gas an die Pharmaindustrie in Deutschland könne die Produktion lebenswichtiger Medikamente gefährden, warnen Branchenvertreter. Sowohl Dax-Unternehmen wie auch Mittelständler aus der Branche sind zum Teil in erheblichem Umfang auf den Energieträger angewiesen, sowohl in der eigenen Herstellung als auch mit Blick auf chemische Vorprodukte.

Auch die Pharmaindustrie ist zu einem großen Teil auf Gaslieferungen aus Russland und den umliegenden Ländern angewiesen. (Foto: dpa) Impfstoff-Herstellung

Sonstiger Fahrzeugbau: 18,6 Prozent Risiko / 11 Kilowattstunden risikoreiche Gas-Intensität

Zu diesem Sektor gehören alle Fahrzeuge, die keine Autos sind: Boote, Züge und so weiter. Ob der Schaumstoff in den Sitzen, Batterien oder Katalysatoren – Etliches ist von Chemikalien abhängig, die auf Gas basieren.

Chemie: 17,3 Prozent Risiko / 322 Kilowattstunden risikoreiche Gas-Intensität

Kaum eine andere Branche braucht so viel Gas wie die Chemieindustrie. Gas ist in doppelter Hinsicht wichtig: Für die mehr als 2000 Chemie-Unternehmen in Deutschland ist es der wichtigste Energieträger, aber auch Rohstoff für viele Produkte, zum Beispiel für die Basischemikalie Ammoniak.

>>Lesen Sie hier: Frühwarnstufe ausgerufen: Diese Industrien würde ein Gas-Lieferstopp am härtesten treffen

Die 2,5 Millionen Tonnen Ammoniak, die mithilfe von Gas und Wasserstoff jedes Jahr hergestellt werden, sind Ausgangsstoff für Düngemittel oder die bereits erwähnten medizinischen Produkte.

Metallerzeugnisse: 16,9 Prozent Risiko / 34 Kilowattstunden risikoreiche Gas-Intensität

Die Herstellung von Metallerzeugnissen ist eine wichtige Zulieferindustrie für weitere Branchen des produzierenden Gewerbes. Zu den Abnehmern gehören neben anderen Betrieben aus dem eigenen Wirtschaftszweig vor allem der Kraftfahrzeug- und Maschinenbau sowie das Baugewerbe.

Für viele metallverarbeitende Betriebe käme ein Gaslieferstopp einem Produktionsstopp gleich. Der Energieträger wird in vielen Prozessen für die Öfen benötigt, ohne die sich bestimmte Werkstoffe nicht bearbeiten lassen.

Papier/Pappe: 16,1 Prozent Risiko / 271 Kilowattstunden risikoreiche Gas-Intensität

Ein möglicher Lieferstopp für russisches Erdgas wegen des Ukrainekriegs könnte nach Branchenangaben die Papierherstellung erheblich beeinträchtigen. „Ein Gasembargo würde für die Papierindustrie praktisch einen flächendeckenden Produktionsstopp bedeuten“, sagt Alexander von Reibnitz, Hauptgeschäftsführer des Branchenverbands „Die Papierindustrie“.

Ein Produktionsstopp würde etwa Lebensmittel- und Medikamentenverpackungen betreffen, aber auch Hygienepapiere für Medizin, Pflege und für zu Hause, Spezialpapiere wie Filter und Messstreifen sowie Druckpapier für Zeitungen, Zeitschriften, Kataloge oder Prospekte.

Metallerzeugung und -bearbeitung: 14,9 Prozent Risiko / 344 Kilowattstunden risikoreiche Gas-Intensität

Auch für die Stahlkocher und Eisenindustrie würde ein Gas-Lieferstopp wohl weiträumige Produktionsunterbrechungen bedeuten. Davon betroffen wären auch alle anderen Branchen, die Stahl benötigen – zum Beispiel die Automobilbranche.

Mehr: Wie der heftige Streit über das Energie-Embargo die Grenzen der Ökonomie aufzeigt.