Energieinfrastruktur Niederländer wollen deutsche Tennet-Tochter möglichst schnell loswerden

Es brauche massive Investitionen in „Stromautobahnen“, die den Strom quer durchs Land transportieren.

Berlin Die niederländische Regierung rechnet mit einem deutlich steigenden Kapitalbedarf des Netzbetreibers Tennet und rät dringend zu einem Komplettverkauf der Deutschlandtochter an die Bundesrepublik. Das geht aus einem gemeinsamen Schreiben der niederländischen Finanzministerin Sigrid Kaag und des Energieministers Rob Jetten an das niederländische Parlament hervor.

Die niederländische Regierung halte „einen vollständigen Verkauf von Tennet Deutschland an den deutschen Staat für das bevorzugte Szenario“, heißt es in dem Schreiben, das dem Handelsblatt vorliegt. Der niederländische Staat sei „dann nicht mehr den Risiken des deutschen Geschäfts ausgesetzt“.

Die beiden Minister drücken aufs Tempo: Es sei wichtig, dass der Verkauf „vor 2024 abgeschlossen wird“. Der Grund: In Anbetracht des zu erwartenden Bedarfs müsse das Kapital für das deutsche Geschäft „bis spätestens Anfang 2024 eingezahlt werden“. Damit wollen die Niederländer nichts mehr zu tun haben.

In ihrem zehnseitigen Schreiben weisen die Minister auf den sprunghaft steigenden Kapitalbedarf hin. In diesem wird die aktuelle Situation gleich zu Beginn unter der Überschrift „Neueste Erkenntnisse zum Kapitalbedarf“ skizziert.

Dort heißt es, neuesten Prognosen von Februar 2023 zufolge seien beim gesamten Tennet-Geschäft insgesamt „Investitionen in Höhe von 111 Milliarden Euro in den nächsten zehn Jahren zu berücksichtigen“. Dabei entfielen 40 Prozent auf die Niederlande und 60 Prozent auf Deutschland.

Schlüsselrolle für die Energiewende

Noch im November vergangenen Jahres habe die Zehn-Jahres-Investitionsagenda lediglich 89 Milliarden Euro umfasst, schreiben die Minister. Im September 2022 seien es 70 Milliarden Euro gewesen und im April 2022 noch 60 Milliarden Euro. 2018 war von 28 Milliarden Euro die Rede. Der Aufwärtstrend der vergangenen Jahre sei vor allem auf die verschärften Klimaziele und die politischen Ambitionen in beiden Ländern zurückzuführen.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hatte die Gespräche über einen Einstieg des Bundes bei Tennet Ende vergangenen Jahres wieder aufgenommen. (Foto: IMAGO/Metodi Popow) Robert Habeck

Aus den immer anspruchsvolleren Investitionsplänen leitet sich wachsender Kapitalbedarf ab, der für die Finanzierung der Investitionen notwendig sei. Diesen schätzt die niederländische Regierung in ihrem Schreiben für den niederländischen Teil des Unternehmens „auf rund zehn Milliarden Euro für die kommenden zehn Jahre“.

Für Tennet Deutschland beträgt der Kapitalbedarf für den gleichen Zeitraum demnach rund 15 Milliarden Euro. Externe Entwicklungen wie Preiserhöhungen, politische oder andere Entscheidungen könnten diese Schätzungen erheblich beeinflussen, heißt es in dem Schreiben.

In dem Schreiben der beiden Minister wird auch der Einstieg privater Investoren geprüft, aber letztlich verworfen. Der Nachteil der Beteiligung privater Investoren sei, dass er keine Sicherheit darüber biete, wie der langfristige Kapitalbedarf von Tennet gedeckt werden solle.

Dagegen habe der deutsche Staat seine Bereitschaft signalisiert, „die volle Verantwortung für künftige Kapitalzahlungen zu übernehmen, und hat auch aus der Perspektive der deutschen Energiewende ein Interesse daran“.

Reaktion von Ampelpolitikern

Aus Sicht von Politikern der Ampelkoalition ist das Schreiben der niederländischen Minister als Warnsignal zu begreifen: „Wenn selbst staatliche Netzbetreiber sich aus dem deutschen Netz zurückziehen wollen, dann muss das die deutsche Regierung in Alarmbereitschaft versetzen“, sagte Michael Kruse, energiepolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, dem Handelsblatt.

Zu den wichtigsten Infrastrukturprojekten von Tennet gehört die gut 500 Kilometer lange Leitung „Südostlink“ von Sachsen-Anhalt bis nach Niederbayern. (Foto: dpa) Südostlink-Baustelle am Umspannwerk Wolmirstedt

„Die Bundesregierung sollte sich den Betrieb der Stromnetze in dynamischen Zeiten nicht ans Bein binden“, warnte er. Er empfiehlt ein diskriminierungsfreies Ausschreibungsverfahren, um private Investoren zu finden. „Wenn keine Privaten auf natürliche Monopole in Deutschland mehr bieten, läuft etwas ganz gehörig schief mit der Energiewende“, sagte er.

Die Stromnetze gelten als natürliche Monopole. Die Bundesnetzagentur überwacht die Netzbetreiber und wacht auch über die Renditen, die die Unternehmen erzielen. Sie dürfen bestimmte Obergrenzen nicht überschreiten. Die Höhe dieser Obergrenzen ergibt sich aus der Anreizregulierungsverordnung. Die Obergrenzen werden regelmäßig angepasst.

Tennet Deutschland ist die hundertprozentige Tochter der niederländischen Tennet Holding mit Sitz in Arnheim, die komplett dem niederländischen Staat gehört. Tennet Deutschland ist neben 50Hertz, Amprion und TransnetBW einer der vier Übertragungsnetzbetreiber in Deutschland.

Die Übertragungsnetzbetreiber spielen eine Schlüsselrolle bei der Energiewende. Sie müssen dafür sorgen, dass der im Norden und Nordosten Deutschlands produzierte Windstrom in die Verbrauchszentren im Süden und Westen des Landes gelangt.

>> Lesen Sie hier: Bund schafft Platz für mehr Offshore-Windkraft in Nord- und Ostsee

Das erfordert massive Investitionen in „Stromautobahnen“, die den Strom quer durchs Land transportieren. Außerdem übernimmt Tennet einen großen Teil der Netzanbindung für die Offshore-Windparks in der Nordsee.

Bedingungen für Verkauf

Die Niederländer hatten die damalige Übertragungsnetztochter von Eon im Jahr 2010 gekauft. Dadurch war der erste grenzüberschreitende Stromübertragungsnetzbetreiber entstanden. Tennet hatte immer wieder hervorgehoben, man leiste damit einen wichtigen Beitrag zum Zusammenwachsen der europäischen Strommärkte.

Die beiden niederländischen Minister betonen in ihrem Schreiben, auch im Falle eines Verkaufs der Deutschlandtochter an den Bund müssten die Synergieeffekte erhalten bleiben. Dazu müssten entsprechende Kooperationsvereinbarungen geschlossen werden.

Tatsächlich hat es die länderübergreifende Struktur in den vergangenen Jahren erleichtert, Planungen für den Netzausbau in Deutschland mit entsprechenden Planungen in den Niederlanden besser aufeinander abzustimmen und Doppelstrukturen zu vermeiden.

Außerdem, so schreiben die Minister, dürfe die Kontinuität der betrieblichen Aktivitäten von Tennet in den Niederlanden im Falle eines Verkaufs nicht gefährdet werden. Als dritte und letzte Bedingung für einen Verkauf nennen sie einen „marktgerechten Preis“.

>> Lesen Sie hier: Tennet will Deutschlandtochter komplett an den Bund verkaufen

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hatte die Gespräche über einen Einstieg des Bundes bei Tennet Ende vergangenen Jahres wieder aufgenommen. Schon sein Amtsvorgänger Peter Altmaier (CDU) hatte mit den Niederländern verhandelt, die Gespräche waren aber zum Erliegen gekommen. Nun jedoch geht es voran. Habeck erhofft sich von einem Einstieg, den Einfluss auf das Unternehmen erhöhen und den seit Jahren schleppenden Netzausbau vorantreiben zu können.

Mehr: Die Energiewende braucht enorme Investitionen