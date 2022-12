Energieinfrastruktur Wirtschaftsminister will Wasserstoffnetz mit Staatsbeteiligung aufbauen – Netzbetreiber üben scharfe Kritik

Düsseldorf Deutschland will Plänen des Wirtschaftsministeriums zufolge ein Wasserstoff-Leitungsnetz mit Staatsbeteiligung aufbauen. Bis 2027 sollten mindestens 1800 Kilometer Leitungen entstehen, heißt es in einem Entwurf, der der Nachrichtenagentur Reuters vorliegt.

„Um einen koordinierten und systemdienlichen Aufbau eines Wasserstoffnetzes sowie dessen Finanzierbarkeit darzustellen, soll eine Wasserstoffnetzgesellschaft mit staatlicher Beteiligung gegründet werden“, schreibt das Ministerium. Ein Konzept werde derzeit entwickelt und der Branche in Kürze vorgestellt.

Die Betreiber der Erdgasnetze sehen den Vorschlag kritisch. „Der Aufbau einer solchen Gesellschaft würde viel Zeit in Anspruch nehmen, ohne die Ausgangssituation für die Netzentwicklung zu verändern“, sagte Inga Posch, Geschäftsführerin der Vereinigung der Fernleitungsnetzbetreiber Gas, dem Handelsblatt. „Das blockiert Ressourcen, die gerade jetzt in der Hochlaufphase für die Schaffung einer H2-Infrastruktur dringend benötigt werden, und könnte auch aktuelle Projekte gefährden“, sagte Posch.

Außerdem lägen seit Monaten neue Finanzierungskonzepte vor, die die Mittel der Netzbetreiber für den Aufbau des Netzes nutzen könnten. Die Betreiber selbst seien mit ihren Vorschlägen für den Aufbau eines H2-Netzes bereits in Vorleistung gegangen. Viele hätten auch schon konkrete Projekte geplant, die unmittelbar vor der Realisierung stünden.

„Es ist für uns daher nicht nachvollziehbar, warum das Bundeswirtschaftsministerium jetzt ohne Not eine Verstaatlichung vorschlägt“, sagte Posch. Ein schneller, volkswirtschaftlich sinnvoller Aufbau der Wasserstofftransportinfrastruktur könne so nicht gelingen.

Branche will Erdgasnetz umstellen

Die Branche der Netzbetreiber trommelt seit fast drei Jahren dafür, ein Wasserstoffnetz aufzubauen. Die Unternehmen wollen dabei im Wesentlichen das bestehende Erdgasnetz nutzen.

Es soll Schritt für Schritt auf Wasserstoff umgestellt werden. Die Unternehmen setzen darauf, die Umstellung auf Wasserstoff mit den Netzentgelten der Erdgasnutzer zu finanzieren.

Die EU-Kommission will aber diese Quersubventionieren nicht zulassen – und stattdessen die Prinzipien des „Unbundling“ verfolgen: Die Betreiber der Wasserstoffinfrastruktur sollen eigentumsrechtlich komplett von den Betreibern der Erdgasinfrastruktur getrennt sein.

Michael Kruse, energiepolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, unterstützt die Gasnetzbetreiber: Die Branche arbeite seit langem an der Entstehung eines Wasserstoffnetzes in Deutschland. Zur erfolgreichen Umsetzung müsse der Staat für eine vollständig integrierte Netzplanung und schnelle Genehmigungen sorgen, sagte Kruse. „Neue staatliche Gesellschaften sind allerdings kein erfolgversprechender Weg für schnelle Ergebnisse, erst recht nicht, wenn der Staat in Konkurrenz zu einem privaten Ausbau tritt“, ergänzte Kruse.

Förderung von blauem Wasserstoff soll möglich sein

Dem Entwurf aus dem Wirtschaftsministeriums zufolge soll nun auch eine Förderung von sogenanntem blauen Wasserstoff möglich gemacht werden. Dieser wird meist mit Erdgas erzeugt und das frei werdende Kohlendioxid (CO2) abgeschieden und anhand der sogenannten CCS-Technik („Carbon Capture and Storage“) unterirdisch gespeichert.

Die CCS-Technik ist umstritten und aktuell in Deutschland nicht erlaubt. Das Treibhausgas CO2 könnte aber im Ausland wie in den Niederlanden oder Norwegen gespeichert werden. Zudem könnte blauer Wasserstoff auch direkt importiert werden, heißt es im Entwurf des Hauses von Wirtschaftsminister.

Mittelfristig will Deutschland nur Wasserstoff einsetzen, der mit Hilfe von Wind- oder Sonnenenergie ohne CO2-Anfall produziert wurde. Wasserstoff soll zunächst vor allem in Industrieprozessen zum Einsatz kommen, die nicht auf grünen Strom umgestellt werden können. Dies gilt etwa für die Stahl- oder Chemiebranche. Um die Branche bei der Umstellung zu unterstützen, hat die Regierung sogenannte Klimaschutzverträge auf den Weg gebracht.

