Energiekosten 3700 Euro mehr für Gas und Strom: Wer von der Energiekrise besonders betroffen ist

Berechnungen zeigen, wie stark die Preissteigerungen bei Gas und Strom die Menschen belasten. Eine Gruppe trifft es besonders schwer. Experten warnen: Die soziale Schere gehe weiter auseinander.

Gas wird massiv teurer. Für viele Verbraucher wird die Energiekrise auch zu einer Sparkrise. (Foto: imago images / Ralph Peters) Gasherd

Berlin Die Energieversorgungskrise trifft viele Haushalte mit voller Wucht. Je nach Wohnsituation werden die Energiepreise um einen Wert zwischen 80 und knapp 130 Prozent steigen, falls es zu weiteren Importbeschränkungen für fossile Brennstoffe aus Russland kommt. Das zeigt eine Studie der Unternehmensberatung Oliver Wyman, die dem Handelsblatt vorliegt.

Für einen besonders betroffenen Vier-Personen-Haushalt, der vorrangig Gas nutzt, bedeutet dies den Berechnungen zufolge eine jährliche Kostensteigerung von bis zu 2900 Euro bei Gas und 800 Euro für Strom. Das macht in der Summe 3700 Euro.

Für die Berechnungen haben die Experten von Oliver Wyman die Großhandels-Durchschnittspreise von 2021 als Grundlage genommen und daraus über Großhandels-Preissteigerungen für 2022 und 2023 die Preissteigerungen für Endkunden abgeleitet. Je nach Endkunden-Vertrag sowie Verhalten der Energieversorgungsunternehmen kommen die Preissteigerungen zu unterschiedlichen Zeitpunkten beim Endkunden an, also noch in diesem Jahr, zum Teil aber auch erst 2023.

Mieter eher von Preissteigerungen betroffen als Eigenheimbesitzer

