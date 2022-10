Energiekosten-Dämpfungsprogramm Wirtschaftsministerium greift nach harscher Kritik bei Unternehmenshilfen durch

Berlin, Düsseldorf Gut 42 Millionen Euro innerhalb eines halben Jahres ausgezahlt – aus einem Topf von satten fünf Milliarden: Das ist die bisherige Bilanz des Energiekostendämpfungsprogramms (EKDP) des Bundes. Im April hatten Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) das Zuschussprogramm für die Industrie angekündigt.

Seit Juli können Unternehmen Anträge einreichen. 1247 haben das inzwischen getan, 269 von ihnen daraufhin aber erst einen Bescheid erhalten. Und davon wiederum hat ein nur Bruchteil die Hilfe ausgezahlt bekommen.

Wirtschaftsvertreter, darunter die Branchenverbände aus den Bereichen Chemie, Metall und Kunststoff, machen für die magere Bilanz die Bundesregierung und das zuständige Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) verantwortlich. Lange Wartezeiten hätten sogar bei einigen Unternehmen zu Insolvenzen geführt, die bei einer schnelleren Auszahlung der EKDP-Hilfen angeblich hätten verhindert werden können.

Auch aus den Reihen der Politik kommt Kritik. „Von Tausenden Anträgen ist erst ein Bruchteil bearbeitet worden, und selbst nach Genehmigung müssen die Firmen viel zu lange auf die Auszahlungen warten“, bemängelt SPD-Fraktionsvizin Verena Hubertz.

Das Bundeswirtschaftsministerium hält die Kritik zwar für überzogen. Doch das Haus von Minister Robert Habeck (Grüne) reagiert jetzt. Das für die Bearbeitung zuständige Personal solle „erheblich“ aufgestockt werden, erfuhr das Handelsblatt aus Regierungskreisen.

Dafür sollen Mitarbeiter des Bafa aus anderen Bereichen hinzugezogen werden. Außerdem läuft eine Ausschreibung, um externe Hilfe für die Antragsbearbeitung zu engagieren.

In den vergangenen Wochen hatte es bereits kleinere Erleichterungen bei den angeforderten Nachweisen der Unternehmen gegeben. Auch an dieser Stelle werde noch einmal nachgelegt, heißt es.

Programm für die energieintensive Industrie

Das EKDP ist speziell für Branchen wie Stahl, Chemie oder Glas konzipiert, die am stärksten von den gestiegenen Gas- und Strompreisen betroffen sind. Firmen, deren Energiekosten sich im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt haben, können Zuschüsse von bis zu 50 Millionen Euro bekommen.

„Die Energiekosten haben uns in die Zahlungsunfähigkeit getrieben.“ (Foto: Dominik Asbach/laif) Hakle-Chef Volker Jung

Der Toilettenpapierhersteller Hakle war das erste Unternehmen, das öffentlich beklagt hatte, wegen verspäteter Auszahlung von Staatshilfen in die Insolvenz zu müssen. „Hätten wir die Staatshilfe schneller bekommen, wären wir jetzt nicht zahlungsunfähig“, hatte Inhaber Volker Jung dem Handelsblatt gesagt.

Hakle hatte nach eigenem Bekunden am 18. Juli Hilfen aus dem EKDP beantragt. Bis zum 2. September erfolgte keine Auszahlung, Hakle meldete an diesem Tag Insolvenz an. Das Wirtschaftsministerium sieht dafür allerdings das Unternehmen in der Verantwortung.

Es habe „mehrfach Rückfragen bei dem Unternehmen wegen fehlender Angaben und Unterlagen“ gegeben, erklärt eine Sprecherin. Laut Unternehmenskreisen hatte Hakle bloß ein einzelnes Dokument gefehlt.

Das Beispiel Hakle

Die Schilderungen gehen auch bei der Frage auseinander, ob das Wirtschaftsministerium von der prekären Situation beim Papierfabrikanten gewusst hat. Die Sprecherin verneint das. Noch am besagten 2. September habe es ein Telefonat mit dem Bafa gegeben. Auch da sei die Behörde nicht über die bevorstehende Insolvenz informiert worden.

Hakle-Chef Jung hatte allerdings einen Brief an mehrere Ministerien, darunter das Bundeswirtschaftsministerium, geschrieben. Das Schreiben datiert vom 29. August – fünf Tage vor dem Insolvenzantrag.

Das Schreiben liegt dem Handelsblatt vor. Vor einer „existenzbedrohenden Lage“ warnte Jung darin. „Eine Sicherung unseres Unternehmens ist ohne die lang zugesagten Hilfen nicht zu leisten.“

Heute sagt Jung, der Brief habe offenbar gewirkt. Hakle hätte nach seinen Informationen „wohl im September“ eine erste Zahlung erhalten sollen. „Wir reden von einem siebenstelligen Betrag, der uns zugestanden hätte – und den wir dringend zur Finanzierung unserer Energiekosten gebraucht hätten“, so Jung.

Regierungskreise widersprechen auch dieser Aussage. Hakle überschätze seinen Anspruch deutlich, selbst eine frühere Auszahlung hätte nichts an der Insolvenz des Unternehmens geändert.

Ein ähnlicher Fall ist die Gießerei Heger. Im rheinland-pfälzischen Enkenbach-Alsenborn gießt die Firma Bauteile aus Eisen. Ende September kam es zur Insolvenz.

Das Unternehmen hatte sich nach Angaben aus Koalitionskreisen ebenfalls an die Regierung gewandt und macht ein zu langes Warten auf EKDP-Hilfen für die Insolvenz verantwortlich. Von der Ministeriumssprecherin heißt es hingegen: „Zur Heger-Gruppe ist mir keine Kommunikation des Unternehmens bekannt.“

Auf Erweiterung für kleine Unternehmen wird verzichtet

Offiziell will man von der Kritik an den generellen EKDP-Bearbeitungszeiten im Ministerium ebenso wie beim Bafa ohnehin wenig wissen. Ein Sprecher der Behörde erklärte, die Anträge würden „mit Hochdruck“ bearbeitet. In Regierungskreisen sieht man die Kritik aber in Teilen als berechtigt an, was nun zur Aufstockung des Personals führte.

Der Grund für die langen Verfahren liegt demnach vor allem an der speziellen Lage. Bislang galt bei Unternehmenshilfen das Mantra, zwar helfen zu wollen, aber keinesfalls den Falschen, um das Einsparen von Energie nicht zu konterkarieren.

Entsprechend aufwendig wurde das EKDP mit Nachweisen zu Energiekosten und finanzieller Situation der Unternehmen ausgestaltet, auch wegen Vorgaben durch die EU-Kommission. „Außerdem ist es für das Bafa aufgrund des Standorts Eschborn nicht einfach, neue, fähige Leute zu finden“, sagt ein Regierungsbeamter.

In der Regierung hatte es bereits Gespräche gegeben, dem Bafa das EKDP zu entziehen. Die Ampel hatte geplant, das Programm auf kleine und mittlere Unternehmen (KMU) zu erweitern. Die Zahl der Antragsteller wäre von 1247 auf Zehn- oder Hunderttausende gewachsen. Das könne keine einzelne Behörde stemmen, hieß es. Die Finanzämter wären eine Alternative gewesen.

Doch mit der Ankündigung des 200 Milliarden Euro schweren Abwehrschirms der Bundesregierung hat sich das Mantra der zielgenauen Hilfen erledigt, stattdessen sollen demnächst die Unternehmenshilfen in Form der Gaspreisbremse weitgehend pauschal verteilt werden.

Deshalb braucht es nun die Erweiterung auch nicht. Das EKDP soll noch bis zum Jahresende laufen und dann im sogenannten Abwehrschirm aufgehen.

