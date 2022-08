Energiekosten „Das ist ein massiver Kaufkraftverlust“ – Verbände fordern mehr Entlastung für Firmen und Verbraucher

Insbesondere einkommensschwache Haushalte und energieintensive Unternehmen müssten stärker unterstützt werden. Die Bundesregierung verspricht weitere Hilfen.

Die Bundesregierung hat sich schon auf erste Schritte wie eine Ausweitung des Wohngelds mit einem Heizkostenzuschuss verständigt. (Foto: IMAGO/Christian Ohde) Gasheizung

Wirtschaftsvertreter und Sozialverbände haben am Montag nach der Verkündung der Höhe der Gasumlage mehr Entlastung für einkommensschwache Haushalte und energieintensive Unternehmen gefordert.

Wie Trading Hub Europe, ein Gemeinschaftsunternehmen der Gas-Fernleitungsnetzbetreiber in Deutschland, mitgeteilt hatte, kommen ab dem 1. Oktober 2,419 Cent pro Kilowattstunde mehr auf Haushaltskunden und Unternehmen zu. Bei einem Jahresverbrauch von 15.000 bis 20.000 Kilowattstunden im Jahr bedeutet das 431 bis 575 Euro Mehrkosten für einen Durchschnittshaushalt. Für Singles mit einem Verbrauch von 5000 Kilowattstunden im Jahr sind es rund 144 Euro obendrauf (inklusive Mehrwertsteuer).

Auch für Unternehmen stellt die Gasumlage eine zusätzliche Belastung dar. Das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) rechnet mit Mehrkosten für die Industrie von 5,7 Milliarden Euro. Am stärksten betroffen seien energieintensive Grundstoffindustrien, weil dort besonders viel Gas benötigt werde, auch als Rohstoff, hieß es am Montag in einer ersten Analyse.

Industrie fürchtet um Standortsicherheit