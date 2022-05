Energiekosten Politiker von SPD und CDU warnen Versorger vor Gassperren

Die Privathaushalte in Deutschland haben schon vor Beginn des Ukraine-Krieges mehr für Gas und Strom zahlen müssen.

Berlin Politikerinnen und Politiker von SPD und CDU haben die Energieversorger angesichts stark steigender Energiepreise aufgefordert, das Abstellen von Gas und Strom wegen unbezahlter Rechnungen auszusetzen. „Energieversorgung ist Daseinsvorsorge“, sagte die energiepolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, Nina Scheer, dem Handelsblatt. „Energiesperren widersprechen diesem Grundverständnis, erst recht, wenn die Zahlungsunfähigkeit auf unverschuldete Umstände wie die aktuelle Energiepreiskrise zurückzuführen ist.“

Der schleswig-holsteinische SPD-Spitzenkandidat Thomas Losse-Müller schlug vor, die Preissteigerungen in Raten auf zwei oder drei Jahre zu strecken. „Ich rufe alle Energieversorger auf, solche großzügigen Stundungsregelungen umzusetzen“, sagte Losse-Müller dem Handelsblatt. „Dabei können Bund und Land unterstützen, indem sie den Versorgern Liquiditätshilfen gewähren, um ihre finanziellen Spielräume zu erweitern.“

Der CDU-Wohnungspolitiker Jan-Marco Luczak plädierte ebenfalls für eine Aussetzung von Gassperren. „Vor dem Hintergrund stark steigender Energiepreise haben insbesondere die Energieversorgungsunternehmen eine hohe soziale Verantwortung“, sagte der Bundestagsabgeordnete. „Energiesperren sind schon immer die Ultima Ratio, das muss auch in Zukunft so bleiben.“

Schon jetzt ist absehbar, dass die Bürger sich auf deutliche Belastungen einstellen müssen. „Wir werden weiter mit höheren Preisen rechnen müssen“, sagte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) am Montag in Berlin nach einem Treffen mit Verbänden der mittelständischen Wirtschaft. Der Staat könne nicht alle Energiepreissteigerungen auffangen, weder für Firmen noch für Verbraucher. „Das ist die bittere und die harte Wahrheit.“

Die stark gestiegenen Energiepreise treiben auch seit Monaten die Inflation. Der russische Angriff auf die Ukraine am 24. Februar facht die Entwicklung weiter an. Nach vorläufigen Daten des Wiesbadener Bundesamtes mussten die Menschen in Deutschland im April 35,3 Prozent mehr für Haushaltsenergie und Kraftstoffe ausgeben als im Vorjahresmonat. Im März waren es sogar 39,5 Prozent mehr.

Ruf nach drittem Entlastungspaket wird lauter

Die Preise für Nahrungsmittel lagen im April um 8,5 Prozent über Vorjahresniveau, im März waren es noch 6,2 Prozent. Ähnlich hohe Inflationsraten wie im März und April dieses Jahres gab es in den alten Bundesländern zuletzt im Herbst 1981, als infolge der Auswirkungen des ersten Golfkriegs die Mineralölpreise ebenfalls deutlich geklettert waren.

Angesichts der Preisentwicklung hat die Bundesregierung bereits zwei sogenannte Entlastungspakete geschnürt. Mehr als 15 Milliarden Euro soll allein das neue Entlastungspaket kosten, das die Bundesregierung vergangene auf den Weg gebracht hat.

Unter anderem soll es einen Tankrabatt geben, indem die Energiesteuer auf Kraftstoffe befristet für drei Monate gesenkt wird. Einkommensteuerpflichtige Erwerbstätige sollen zum Ausgleich der hohen Energiekosten eine Pauschale von einmalig 300 Euro brutto bekommen.









Die Frage ist jedoch: Reichen die geplanten Entlastungen der Bürgerinnen und Bürger? Inzwischen mehren sich daran die Zweifel. „Es ist absehbar, dass wir im Laufe des Jahres ein drittes Entlastungspaket brauchen werden“, sagte der SPD-Politiker Losse-Müller.

Es sei noch keine „nachhaltige Entspannung“ an den Energiemärkten erkennbar, zudem könne sich die Versorgungssituation jederzeit verschärfen. Losse-Müller forderte, Rentnerinnen und Rentner in die Zahlung des Energiegelds einzubeziehen. Dieses Instrument sei grundsätzlich „sehr klug“, da Verbraucher selbst entscheiden könnten, wie sie die zusätzlichen Mittel einsetzen.

Mieterbund fordert Kündigungsmoratorium

Auch der CSU-Verbraucherpolitiker Volker Ullrich verlangte, die Energiepreispauschale auf Rentner, Minijobber, Studierende und Kleingewerbetreibende auszuweiten. „Nicht wenige aus diesen Gruppen fragen sich, wie sie die hohen Energiepreise bezahlen sollen“, sagte Ullrich dem Handelsblatt. „Hier ist dringend Nachbesserung geboten.“ Einige Sozialverbände hatten dies auch schon angemahnt.

Die nordrhein-westfälische Bauministerin Ina Scharrenbach (CDU) forderte angesichts der massiven Preissteigerungen, die Mehrwertsteuer auf Strom-, Gas- und Fernwärmelieferungen auf den ermäßigten Steuersatz von sieben Prozent zu senken. Bezahlbare Energie gehöre zur Daseinsvorsorge. „Deshalb ist auch die Ampelregierung im Bund in der Pflicht, drohende Energiearmut mit entsprechenden Entlastungen durch die Senkung der Mehrwertsteuer zu verhindern“, sagte Scharrenbach.





Die bisherigen Entlastungspakete der Bundesregierung nannte die CDU-Politikerin „Stückwerk“. Als Beispiel nannte sie die große Gruppe der Rentner, denen von ihrer Rentenerhöhung aufgrund der hohen Inflation nichts bleibe. „Wie sollen die die hohen Nachforderungen bei den Heizkosten leisten?“

Scharrenbach plädierte dafür, dass Wohnungsgesellschaften die Vorauszahlungen in Absprache mit ihren Mietern erhöhen sollten. „Jeder wird höhere Vorauszahlungen nicht einfach leisten können“, warnte die CDU-Politikerin.

Der Deutsche Mieterbund geht noch weiter. „Wir brauchen ein Kündigungsmoratorium“, sagte Verbandspräsident Lukas Siebenkotten dem Handelsblatt. Damit solle abgesichert werden, „dass niemand gekündigt werden darf, der wegen stark gestiegener Heizkosten seine Nebenkostenabrechnung nicht fristgerecht bezahlen kann“.

