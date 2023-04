Wirtschaftsminister Habeck will energieintensive Unternehmen kurzfristig mit einem Industriestrompreis entlasten. Die folgenden Modelle, Kosten und Probleme werden gerade diskutiert.

Die Kosten für Strom sind in Deutschland weit höher als in anderen Industriestaaten. (Foto: dpa) Aluminium-Produktion in Essen

Berlin, Brüssel Die hohen Strompreise in Deutschland sind für viele Industrieunternehmen ein Problem. Die Firmen fordern deshalb möglichst schnell eine deutliche Reduktion.

Dass dringender Handlungsbedarf besteht, ist in der Bundesregierung unumstritten. Schließlich liegt der Strompreis in Deutschland über dem europäischen Durchschnitt und weit höher als in den USA oder China.

SPD-Chef Lars Klingbeil bekräftigte die Forderung nach einem Industriestrompreis am Montag bei einem Besuch von Volkswagen in Wolfsburg: „Ich fordere, dass wir in Deutschland sehr schnell einen Industriestrompreis kriegen.“ Das werde in einer Phase energiepolitischer Umbrüche helfen.

Auch die Opposition macht Druck: „Wir brauchen jetzt keine langen Diskussionen mehr“, sagte Julia Klöckner, wirtschaftspolitische Sprecherin der Unionsfraktion. „Denn ohne starke Wirtschaft keine nachhaltige Transformation.“

Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) ist nun gefragt. In seinem Haus heißt es, man arbeite an einem Konzept. Die Hürden des Beihilferechts seien allerdings hoch, außerdem könne je nach Ausgestaltung „erheblicher Finanzierungsbedarf“ entstehen.

