Energiekosten Unternehmen pochen auf Industriestrompreis

Die große Mehrheit der Unternehmen fordert einer Umfrage zufolge eine europäische Lösung, zur Not aber auch einen nationalen Alleingang.

Die hohen Stromkosten entwickeln sich für die Branche zu einem ernsten Problem. Produktionsreduktionen sind die Folge. (Foto: ddp images/dapd) Aluminiumhütte von Trimet

Berlin Eine große Mehrheit der Unternehmen in Deutschland erhofft sich von einem europaweit gültigen Industriestrompreis erhebliche Entlastungen. Das belegt eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey für das SPD-Wirtschaftsforum.

Rund 75 Prozent der 1300 befragten Unternehmen setzen der Umfrage zufolge darauf, dass die Bundesregierung sich kurzfristig für einen wettbewerbsfähigen, auf europäischer Ebene einheitlichen Industriestrompreis einsetzt. 82 Prozent sprechen sich für eine nationale, schnell umsetzbare Lösung aus, falls sich eine europaweite Einigung nicht rasch erzielen lassen sollte.

Seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine ist das ohnehin hohe Energiepreisniveau in Deutschland stärker gestiegen als in vielen anderen Ländern. Mittlerweile zahlt die deutsche Industrie im Großhandel für 2023 einen Gaspreis, der um den Faktor acht höher liegt als in den USA. Auch die Strompreise sind in Deutschland stärker gestiegen als in anderen Weltregionen.

Das hohe Preisniveau ist für viele Unternehmen zu einer großen Belastung geworden.