 Energiekrise: AKW-Laufzeiten gegen Schuldenbremse

SPD, Grüne und FDP ringen um ihren neuen Kurs in der Krise. Die Opposition macht deutlich: Die Energiewende sei gescheitert, ohne Atomkraft geht es nicht.

Die Ampel-Regierung ist sich uneinig über die AKW-Laufzeiten. Kernkraftwerk Grafenrheinfeld am Abend

Berlin Die Ampelkoalition streitet über Grundsatzhaltungen der Parteien. Während die FDP wie auch die Opposition fordern, die Laufzeiten von Atomkraftwerken angesichts der Energiekrise zu verlängern, wollen Teile der Grünen die Schuldenbremse auch im kommenden Jahr außer Kraft setzen. Führende SPD-Politiker wollen darüber hinaus neben Mineralölkonzernen nun auch Stromkonzerne mit einer „Übergewinnsteuer“ belegen.

Bundesfinanzminister Christian Lindner forderte am Wochenende, Strom nicht mehr mit Gas zu produzieren und so die Gaskrise zu lindern. Zugleich dürfe es nicht zu einer Stromkrise kommen. „Vieles spricht dafür, die sicheren und klimafreundlichen Kernkraftwerke nicht abzuschalten, sondern nötigenfalls bis 2024 zu nutzen“, sagte der FDP-Vorsitzende der „Bild am Sonntag“.