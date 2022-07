Energiekrise Appelle statt Anreize: Was Habeck mit seiner Gas-Sparpolitik liegen lässt

Er wolle nicht in einem Land leben, indem man sich nur noch bewegt, wenn es dafür Geld gibt.

Berlin Seit Monaten schwört Robert Habeck die Bevölkerung ein: Der Gasverbrauch muss dringend sinken. Deutschland muss sich für den Fall wappnen, dass Putin das Gas abdreht. Dabei beschreibt kein Vorgang die energiepolitische Doktrin des Bundeswirtschaftsministers so gut wie diese: Vergangene Woche wurde vorübergehend verboten, private Pools mit Gas zu beheizen. Kalte Schwimmbecken werden zur Vorsichtsmaßnahme.

Denn reichen Appelle nicht, bleiben nur noch Verbote. Habeck und die Bundesregierung haben damit einen ganz anderen Weg gewählt, als Wirtschaftswissenschaftler seit Kriegsbeginn predigen: Die Menschen handeln erst, wenn sie direkte Anreize erhalten – in aller Regel Geld.

„Die Ökonomie zeigt klar: Appelle bringen fast nichts“, sagt Klaus Schmidt, Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats beim Wirtschaftsministerium. Mit seinen 37 Kolleginnen und Kollegen hat er sich jetzt in einem Brief an Minister Habeck gewandt. Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm kritisiert: „Die Ignoranz gegenüber Preissignalen rächt sich schon jetzt.“

Ein Papier aus dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) von Anfang April zeigt genau das. Die Forscher hatten wenige Wochen nach Beginn des Ukrainekriegs ermittelt, wie viel Gas eingespart werden kann, wenn direkt gehandelt wird, wenn die hohen Gaspreise frühzeitig auf die Verbraucher einwirken, wenn direkt bürokratische Erleichterungen zum Energiesparen umgesetzt werden, wenn sofort Gaskraftwerke ersetzt werden.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Das Ergebnis: Im besten Fall hätte der Erdgasverbrauch im laufenden Jahr um fast 33 Prozent gegenüber 2021 sinken können. Tatsächlich sparte Deutschland in den ersten sechs Monaten des Jahres bloß 16 Prozent ein. So viel hatte das DIW für das schlechtestes Sparszenario vorhergesagt.

„Das ist jetzt viel zu spät“

Die 16 Prozent werden sich noch steigern. Habeck hat gerade neue Maßnahmen auf den Weg gebracht. Und beim Heizen kann erst im Winter wieder gespart werden. Doch Projektleiterin Claudia Kemfert vom DIW erklärt: „Das mag noch ein klein bisschen was bringen. Aber viel besser als in unserem schlechtesten Szenario kann es schon gar nicht mehr werden.“

Habeck hat nicht nichts getan. Gerade bei der Suche nach neuen Lieferquellen war er erfolgreich. Auch ist er über seinen Schatten gesprungen und hat Steinkohlekraftwerke zurückgeholt. Am vergangenen Donnerstag hat der Vizekanzler dann seinen Masterplan fürs Energiesparen vorgestellt.

Neben dem Heizverbot für Pools gibt es die Verpflichtung für Unternehmen, in Energieeffizienz zu investieren, und einen Heizstopp für Durchgangsräume. „Aber finanzielle Anreize? Weiter Fehlanzeige“, bemängelt Kemfert. Stattdessen wurden die Preissignale mit Tankrabatt und Energiezuschussprogramm für Unternehmen sogar abgeschmolzen.

Habeck plant jetzt, nach der Steinkohle auch mit Braunkohle befeuerte Kraftwerke zurückzuholen, „allerdings zu spät“, bemerkt Christian Bayer, Ökonom von der Universität Bonn. Rund zehn Prozentpunkte Gas hätten laut Bayer jeden Monat gespart werden können, hätte man gleich die Kohle reaktiviert.

Das erste wirkliche Preisinstrument hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Tag nach Habecks Planspielen angekündigt. Die Gasversorger sollen 90 Prozent ihrer Mehrkosten auf die Gesamtheit der Verbraucher umlegen können. Das wird voraussichtlich im Oktober starten und damit bei den Endkunden wohl erst im kommenden Jahr deutlich ankommen.

Habeck schärft Maßnahmen zur Gaseinsparung deutlich nach

„Das ist jetzt viel zu spät. Es ist unverständlich, dass man so ein Verfahren erst in der Minute der letzten Not etabliert hat“, sagt Gabriel Felbermayr, Präsident des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung. Außerdem erwartet er, dass die Umlage zu gering ausfällt, um einen wirklichen Anreiz zu setzen.

Vorschläge von 38 Ökonominnen und Ökonomen

Die wichtige Wirkung der Preise ist im Wirtschaftsministerium kein Geheimnis. Der Wissenschaftliche Beirat des Ministeriums hatte schon in seiner Sitzung im April deutlich darauf hingewiesen, im Zwiegespräch mit den Beamten wie auch öffentlich.

Im Juni legte der Beirat noch mal nach: Die 38 Ökonominnen und Ökonomen, beschäftigt an den führenden Instituten und Universitäten des Landes, schrieben einen neun Seiten langen Brief an Minister Habeck. Das unveröffentlichte Dokument wurde dem Handelsblatt aus Regierungskreisen zugespielt.

„Ein hoher Gaspreis ist der effizienteste Anreiz, den Verbrauch einzuschränken“, heißt es in dem Brief. „Wenn das Preissignal außer Kraft gesetzt wird, haben [Verbraucher] keinen Anreiz mehr, beim Gasverbrauch zu sparen.“ Die Ökonominnen und Ökonomen machen mehrere Vorschläge, wie Deutschland mit Anreizen Gas einsparen kann.

Der Beirat schlägt vor, moderate Preise für eine Grundmenge an Gas zu ermöglichen, die sich am Verbrauch von 2021 misst. „Bei jeder Kilowattstunde darüber hinaus sollten die hohen Marktpreise voll durchschlagen“, erklärt der Beiratsvorsitzende Schmidt, der an der Ludwig-Maximilians-Universität München lehrt.

Habecks Reaktion auf Ideen wie diese könnte in die Geschichtsbücher eingehen. Im ZDF erklärte er zu Vorschlägen, Bürger fürs Energiesparen mit Geldern zu belohnen: „Die kriegst du nicht, Alter.“ Er wolle nicht in einem Land leben, in dem man sich nur noch bewegt, wenn es dafür Bares gibt.

Energieökonomin Grimm erwidert: „Das ist zwar eine romantische Vorstellung, aber die Forschung legt eben nahe, dass man nur bei klaren Preissignalen einen signifikanten Effekt erzielen wird.“ Auch ein Konzept aus der SPD-Fraktion, für Einsparungen sogar Geld an Bürger auszuzahlen, hat Habeck mehrfach deutlich abgelehnt.

Im gleichen Fernsehinterview betonte der Wirtschaftsminister dann aber doch wieder den Effekt der Preise. Habeck bemerkte, die hohen Gaskosten böten genügend Anreiz zum Sparen. Eine verwunderliche Aussage, da der Vizekanzler in der Regel betont, die Bürger würden die hohen Preise erst im Winter so richtig spüren, wenn die Abrechnungen kommen. Erst 18 Prozent der deutschen Haushalte haben eine Heizkosten-Nachzahlung erhalten, zeigt eine Umfrage der Marktforscher von Innofact.

>> Lesen Sie hier auch: Braunkohle, Pool-Heizverbot, Investitionspflicht: Habeck will mit Maßnahmen-Paket Gaskrise verhindern

Bei den Unternehmen sieht es nicht viel anders aus. Eine Umfrage des Mittelstandsverbunds unter 41.000 Unternehmen, die dem Handelsblatt vorliegt, zeigt: 57 Prozent der Firmen haben ihren Energiebezug über die nächsten ein bis drei Jahre abgeschlossen. Entsprechend planen nur 48 Prozent, Maßnahmen zu ergreifen, um Energie effizienter einzusetzen.

Ein Preisanreiz ist immerhin geplant: Die Bundesnetzagentur will ein Auktionsverfahren starten. Verbraucht ein Unternehmen eine bestimmte Menge Gas nicht, das es eingekauft hat, bekommt es dafür ein Entgelt. „Man sollte die Signalfunktion des Preises wirken lassen“, sagt Ifo-Präsident Clemens Fuest.

Die fünf führenden Wirtschaftsforschungsinstitute hatten das allerdings schon in ihrem jährlichen Konjunkturgutachten im April vorgeschlagen. Auftraggeber des Gutachtens: das Bundeswirtschaftsministerium. Jetzt ist der Start erst im Oktober vorgesehen. „Das hätte schon viel eher passieren müssen“, kritisiert Ökonom Schmidt.

„Habeck hat alles auf die Karte Vorsicht gesetzt“

Warum Wirtschaftsminister Habeck auf eine Politik der Appelle setzt und harte Anreize weitgehend ignoriert, lässt sein Haus offen. Fragen dazu beantwortete das Ministerium bis Redaktionsschluss nicht.

Wer sich im Umfeld des Ministeriums umhört, erkennt aber ein Muster. Habeck und seinem Gefolge ist die Lenkungswirkung von Preisen durchaus bewusst. Doch die Verantwortlichen scheinen das Risiko zu scheuen. Das schildern auch die Ökonomen. „Habeck hat alles auf die Karte Vorsicht gesetzt“, sagt Wifo-Präsident Felbermayr.

Der Minister und die Ampelkollegen sorgen sich um den gesellschaftlichen Zusammenhalt. „Die Politik will die Bevölkerung vor hohen Preisen abschirmen“, sagt Achim Wambach, Präsident des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW).

Ein bröckelnder sozialer Frieden sei durchaus eine Gefahr, das sehen auch er und seine Kolleginnen und Kollegen so. „Man sollte aber konsequenter trennen“, sagt Wambach. Über die Energiepolitik müssten die Preise wirken; für Entlastungen ist die Sozialpolitik zuständig.

Letzten Endes folge die Ablehnung der Anreize laut dem Bonner Forscher Bayer aus politischen Realitäten, genauer der Arithmetik der Ampel. „Die Grünen konnten wegen des Klimaschutzes nicht einfach mit der Kohle loslegen. Die SPD hat wegen des nötigen sozialen Ausgleichs Bauchschmerzen bei Preisanreizen. Und weil die FDP unbedingt die Schuldenbremse will, ist der Spielraum für ebendiesen sozialen Ausgleich so unheimlich eng.“

Mehr: Unter diesen Bedingungen könnten Atomkraftwerke länger laufen