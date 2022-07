Energiekrise Bis zu 1000 Euro mehr im Jahr: Gas-Kunden müssen zum Winter Extra-Umlage zahlen

Die Umlage trifft wohl Haushalts- oder Industrie-Kunden mit eigentlich langlaufenden Verträgen. Bezahlt werden sollen damit die zusätzlichen Kosten der Importeure.

Berlin Gas-Kunden müssen trotz laufender Verträge vor dem Winter mit zusätzlichen Kosten rechnen. Die Bundesregierung setzt ab Oktober ein Umlage zur Entlastung der Gas-Importeure in Kraft, wie es am Donnerstag in Regierungskreisen hieß.

Sie trifft Haushalts- oder Industrie-Kunden mit eigentlich langlaufenden Verträgen und könnte einen 4-köpfigen Haushalt – im Extremfall – mit fast 1000 Euro im Jahr zusätzlich belasten. Bundeskanzler Olaf Scholz hatte als Schätzung eine Summe von 300 Euro genannt.

Bezahlt werden mit der Umlage die Extra-Kosten der Importeure, die sie für die kurzfristige, teure Ersatz-Beschaffung von russischem Gas aufbringen müssen, das trotz Verträgen nicht geliefert wird. Von diesen Kosten können 90 Prozent weitergegeben werden.

Per Ministerverordnung soll dafür der Paragraph 26 des Energie-Sicherungsgesetz in Kraft treten: Ab Oktober kann dann die Differenz zwischen den laufenden Tarifen und den Extra-Kosten der Importeure festgelegt und auf alle Kunden gleichmäßig verteilt werden, sagten Regierungsvertreter.

