Energiekrise Bremer Bürgermeister - Bei Uniper geht es um Milliardenspritze

SPD-Politiker Bovenschulte im Bundesrat: Angeschlagener Energiekonzern Uniper könnte mit neun Milliarden Euro gestützt werden.

Der Bremer Bürgermeister beziffert die mögliche staatliche Finanzspritze an Uniper. (Foto: IMAGO/Political-Moments) Andreas Bovenschulte

Berlin Der angeschlagene Energiekonzern Uniper soll nach Angaben des Bremer Bürgermeisters Andreas Bovenschulte möglicherweise vom Bund mit einer Milliarden-Spritze gestützt werden. „Ganz aktuell wird ja zum Beispiel auch darüber diskutiert, für den größten deutschen Gas-Importeur, die Düsseldorfer Uniper, eine Neun-Milliarden-Spritze auf den Weg zu bringen, um das Unternehmen zu stabilisieren und noch größeren Schaden von Wirtschaft und Gesellschaft abzuwenden“, sagte der SPD-Politiker am Freitag im Bundesrat.

Uniper ist durch die Gaskrise in Schieflage geraten und hat den Staat um Hilfe gebeten. Die Bundesregierung hat diese zugesagt, hält sich aber verschiedene Optionen offen. Am Nachmittag will sich Vorstandschef Klaus-Dieter Maubach zu dem Thema äußern.

Es gebe noch kein Rettungskonzept für Uniper und noch keine Entscheidungen für konkrete Maßnahmen, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Freitag aus Regierungskreisen. Ein milliardenschwerer Einstieg des Bundes bei Uniper über eine Beteiligung beim Eigenkapital sei möglich. Denkbar sei aber auch ein Mix mit der Möglichkeit, dass Uniper hohe Preissteigerungen beim Gaseinkauf an die Kunden weitergebe. Im geänderten Energiesicherungsgesetz ist die Möglichkeit einer Umlage für alle Gaskunden geschaffen worden. Der Bundesrat billigte gesetzliche Änderungen, um mögliche Hilfen des Bundes für angeschlagene Energieunternehmen wie Uniper zu erleichtern. Uniper spielt eine zentrale Rolle für die deutsche Energieversorgung und beliefert viele Stadtwerke.

Der Konzern kann aber derzeit Mehrkosten beim Einkauf von Gas wegen der Drosselung russischer Gaslieferungen durch die Pipeline Nord Stream 1 nicht an die Kunden weitergeben. Daraus entstünden deutliche finanzielle Belastungen, hatte das Düsseldorfer Unternehmen bekanntgegeben.